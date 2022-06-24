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【ESG】新世界發展制訂淨零排放目標　成功獲批1.5°C科學基礎目標

商業 18:30 2022/06/24

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新世界發展今日（24日）宣布，成為亞洲第3間獲科學基礎減量目標倡議組織（Science Based Target initiative, SBTi），批核其為1.5°C科學基礎減量短期目標的公司。（資料圖片）

新世界發展今日（24日）宣布，成為亞洲第3間獲科學基礎減量目標倡議組織（Science Based Target initiative, SBTi），批核其為1.5°C科學基礎減量短期目標的公司。

【益力多】台灣網友：益力多為何只賣細瓶？　內行透露：不是飲料

新世界發展承諾，根據SBTi淨零排放標準（Net-Zero Standard）制定長期減排目標，於2050年前實現符合科學基礎的淨零排放。

有關的科學基礎減量目標涵蓋集團於內地及香港的主要物業和建築活動。該集團會以2019財政年度為基準年，致力在2030財政年度或之前，將範疇1和範疇2的絕對溫室氣體排放量減少46.2%。

以及於同一時間範圍內，將範疇3(因企業活動而產生的排放)的資本商品每平方米建築面積的溫室氣體排放量減少22%，至於下游出租資產每平方米總樓面面積的溫室氣體排放量則減少29.8%。

【旅遊商機】後疫時代Klook雙引擎發展　平台總預訂量升2至3成

【職場現象】只說廢話不做事？　日本調查：近5成員工指公司聘用太多不擅生產的老員工

責任編輯：李智美

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