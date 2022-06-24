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【業績︱燃氣股】中國燃氣全年度核心溢利少賺22%　末期息45仙　現價股息率4.7厘

股市 17:43 2022/06/24

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中國燃氣全年度核心溢利少賺22%　末期息45仙　現價股息率4.7厘

中國燃氣 （00384） 截至3月底止全年，溢利按年跌26.9%至76.6億元，剔除滙兌損益等非經營性或一次性因素的影響，核心溢利跌22%至80.5億元。中國燃氣擬派末期息0.45元，按年升12.5%，計及中期息0.1元，全年派息0.55元。中國燃氣全日升3.4%，收報11.68元，現價股息率達4.7厘。

期內，中國燃氣收入按年升26.1%至882.3億元，天然氣售氣總量增長17.6%至367億立方米。集團指。經審視宏觀環境及研判未來發展形勢，集團主動調整投資發展策略，大幅放慢於華北農 村地區的居民「氣代煤」工程投資與安裝業務。同時，房地產行業持續承壓，亦為集團拓展新用戶市場帶來挑戰。

組建五大安全監察中心

上財年集團下屬位於十堰市的合資公司發生了嚴重燃氣爆炸事故，為避免此類事故再次發生，集團提升安全管理水平，訂立了安全生產專項整治三年行動計劃在全國排查安全隱患，梳理管理盲區。同時，集團開展安全體系再造，加快推進HSE管理體系建設。

同時，組建五大安全監察中心，聘請外部安全專家進行獨立安全審查，開展全業態、全覆蓋的監察、考核、培訓、指導和服務，並組建管道檢測公司和管道技術公司。

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港股 中國燃氣（00384） 燃氣股

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