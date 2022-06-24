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【攜程9961】Trip.com：第八輪檢疫酒店開賣首周末錄近8萬次用戶瀏覽、3000訂單　檢疫酒店推出至今錄40萬住宿晚數

Hot Talk 17:42 2022/06/24

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【攜程9961】Trip.com：開賣首周末錄近8萬次用戶瀏覽、3000訂單　檢疫酒店推出至今錄40萬住宿晚數

自政府上周四（16日）深夜公佈新一輪檢疫酒店名單緊接的週末內，攜程 （09961） （美：TCOM）旗下Trip.com表示，僅在上周五（17日）到上周日（18日）便錄得近8萬次獨立訪客瀏覽第八輪檢疫酒店專頁，高達3,000宗預訂；當中近一半在開賣第一天（17日）錄得，創單日隔離酒店訂單數量新高。

Trip.com稱，按照最新數據顯示，此批訂單的入住高峰期將在8月至9月期間；而機票訂單亦有明顯增長，主要從英美澳等地，與及菲律賓抵港。

Trip.com香港總經理蔡文軒表示，隨著暑假的臨近，及本港隔離和入境措施的進一步放寬，現不少海外港人正急不及待地籌劃返港，期待與家人共度假期，或進行商業活動。為此，機票及回港隔離酒店的預訂亦相應地增加。公司希望提供一站式的資訊和選擇，從而更方便海外工作或留學的香港人順利返港回家，也為有意在這期間外遊的港人提供支援。

Trip.com稱，自2021年初推出隔離酒店住宿至今已經為超過3萬名從海外回港人士提供40多萬個房間住宿晚數。自政府公布第七輪檢疫酒店名單至今，Trip.com已錄得約1.5萬宗隔離酒店預訂，並於此期間創下檢疫酒店訂單數目的歷史新高，共約13萬間房間住宿晚數；預訂的入住高峰期為暑假6月至7 月之間，滿足海外學生回港的需求。

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編輯：李哲毅

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