希臘油價續高企 國營電視台教呢招應對？（有片）

受俄烏戰爭等因素影響，全球油價持續高企，民眾面臨沉重生活成本壓力。面對高油價，希臘國營電視台提供的建議竟然是去偷竊，更稱其他不難。言論一出惹起猛烈批評，更被網民戲謔稱「下次是否要交如何開鎖及偷銀包？」

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國營電視台ERT的晨間節目Syndeseis周四（23日）播出時，竟然向民眾傳授如何偷取車輛的汽油。主持人斯塔莫（Costas Stamou）表示，

「（偷汽油）不是十分複雜，你甚至不需要特定工具，即使是陽台的水管亦可以」（It's not something terribly complicated... you don't even need a special tube, even a hose for balconies will do.）

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有網民對此大感不滿，直言節目「是否已經失控」，竟然教人如何偷汽油。另有網民笑稱，教完如何偷汽油後，ERT正準備教導如何開鎖及偷銀包。

希臘油價近月來持續攀升，首都雅典周三（22日）的每公升油價平均達2.37歐元（約20港元），位於愛琴海的羅德島與附近島嶼油價更達2.5歐元（約21港元）。希臘政府始終拒絕削減能源稅，改為向低收入車主提供30至50歐元補貼。

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責任編輯：吳漢培