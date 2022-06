希臘油價續高企 國營電視台教呢招應對？（有片）

受俄烏戰爭等因素影響,全球油價持續高企,民眾面臨沉重生活成本壓力。面對高油價,希臘國營電視台提供的建議竟然是去偷竊,更稱其他不難。言論一出惹起猛烈批評,更被網民戲謔稱「下次是否要交如何開鎖及偷銀包?」

俄民眾扮澤連斯基整蠱JK羅琳 稱準備發射「索命咒」導彈 【下一頁】

國營電視台ERT的晨間節目Syndeseis周四(23日)播出時,竟然向民眾傳授如何偷取車輛的汽油。主持人斯塔莫(Costas Stamou)表示,

「(偷汽油)不是十分複雜,你甚至不需要特定工具,即使是陽台的水管亦可以」(It's not something terribly complicated... you don't even need a special tube, even a hose for balconies will do.)