【蘋果動向】程式碼有暗示？　外媒預測下一代AirPods Pro升級重點

▲ 有外媒爆料，指有開發者在AirPods Max的新版本發現蛛絲馬跡，認為蘋果將讓耳機支援LC3音訊編碼，以提升耳機音質。

蘋果（Apple）降噪耳機AirPods Pro近3年未有更新，外界盛傳今件會有新款AirPods Pro推出。有外媒爆料，指有開發者在AirPods Max的新版本發現蛛絲馬跡，認為蘋果將讓耳機支援LC3音訊編碼，以提升耳機音質。

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外媒《9to5mac》引述Twitter用戶ShrimpApplePro的爆料指出，在AirPods Max的測試版軟件已經支援LC3編碼，為藍牙低功率（Bluetooth LE）的技術之一，能夠以更低的位元速率傳送音樂，能維持高品質，令耳機音質更好更穩定，也能改善通話質素。

轉用新 H1芯片



然而LC3需要藍牙5.2規格，而目前全系列的AirPods均不支援。對此《9to5mac》指出，下一代AirPods Pro會使用全新 H1芯片。除了有自己的音訊處理器，還會支援藍牙 5.2以及LC3編碼，而在iOS 16程式碼中看到相關內容，或暗示產品即將登場。

採用藍牙5.2及LC3編碼，全新的AirPods可以增加電池續航力，提升連線的穩定性；另外也可以使用藍牙聯盟公布的Auracast廣播技術，讓多個耳機共享同一個音源。

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責任編輯：廖淑瑩

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