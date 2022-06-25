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瑞士有酒店要住客瞓街吸廢氣 每晚索價逾2600（多圖）

環球社會熱點 08:05 2022/06/25

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瑞士一間標榜「零星級」的酒店，只有一張大雙人床，而且無瓦遮頭，仲要住客吸馬路廢氣與噪音進睡，每晚索價達325瑞士法郎（2,655港元），到底有什麼吸引？創辦人透露，設立酒店另有目的，並非讓住客安心瞓覺。

拜登疑錯手公開「貓紙」行動說話都要有指示？ 【下一頁】

瑞士一對雙胞胎兄弟藝術家Frank Riklin及Patrik Riklin在當地南部瓦萊州（Valais）Saillon小鎮的加油站路旁，開設名為「零星級酒店」（zero star hotel）。套房僅擺放一張大型雙人床、設有床頭櫃及檯燈，但根本無瓦遮頭，更連牆壁及門亦沒有，零私隱可言。路旁汽車更不時經過噴廢氣及噪音，與平時所認知的酒店截然不同。

Frank及Patrik表示套房其實是藝術裝置，目的並非讓住客安心入睡，而是鼓勵他們在「半睡」狀態下思考氣候變化、戰爭，以及人類無止境苛索和對環境的破壞等世界議題。

Frank指，住客最重要反思當前世界形勢，酒店想傳達現今社會急需改革的訊息。

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紐約租客排逾一粒鐘睇樓 無電梯靠咩賣點取勝？ 【下一頁】

兩人過往亦有在不同地點開設「酒店」，今年亦有另外3個套房設於Saillon小鎮的山坡及葡萄園內，讓住客欣賞大自然美景。至於上述「油站酒店」則是首次開設，顛覆過去田園風賣點。

民眾不但能欣賞藝術，更能親自體驗藝術家背後構思理念。項目與酒店投資者Daniel Charbonnier合作開設，的確會提供住宿及管家服務、另包早餐及飲品，每晚盛惠325瑞士法郎（2,655港元）。酒店於下月1日至9月18日限時開放租住。

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責任編輯：郭麗明

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