▲ 【金管局】金管局總裁余偉文去年薪酬989.3萬元 按年少逾4%

金管局2021年報顯示，總裁余偉文去年薪酬合共989.3萬元，按年少4.1%，包括固定薪酬700萬元，浮動薪酬215.4萬元，其他福利73.9萬元。年報顯示，4名副總裁及高級助理總裁去年平均每人薪酬800.4萬元，按年微跌0.4%，14名助理總裁平均每人年薪607萬元，按年微升約0.2%。

金管局去年薪酬及其他人事費用19.54億元，按年增約3.1%。年報指，金管局在2021年的人手編制為1,005人，年內，金管局致力透過靈活調配現有資源、提升效率及精簡工作流程，以配合新項目的需要及日益繁重的工作。

金管局在2022年的人手編制將維持1,005人，並會調配現有資源，應付在銀行及金融體系穩定、儲備管理，以及綠色與可持續發展金融等範疇的工作。截至今年1月1日，金管局實際人手共933人，按年少15人或約1.6%。

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