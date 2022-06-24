  • 32°C
香港時間 : 2022624日 (五) 18:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【金管局】金管局總裁余偉文去年薪酬989.3萬元　按年少逾4%

Hot Talk 17:30 2022/06/24

分享：

分享：

【金管局】金管局總裁余偉文去年薪酬989.3萬元　按年少逾4%

金管局2021年報顯示，總裁余偉文去年薪酬合共989.3萬元，按年少4.1%，包括固定薪酬700萬元，浮動薪酬215.4萬元，其他福利73.9萬元。年報顯示，4名副總裁及高級助理總裁去年平均每人薪酬800.4萬元，按年微跌0.4%，14名助理總裁平均每人年薪607萬元，按年微升約0.2%。

外匯基金去年投資收入1919億元、回報率4.1%【下一頁】

金管局去年薪酬及其他人事費用19.54億元，按年增約3.1%。年報指，金管局在2021年的人手編制為1,005人，年內，金管局致力透過靈活調配現有資源、提升效率及精簡工作流程，以配合新項目的需要及日益繁重的工作。

金管局在2022年的人手編制將維持1,005人，並會調配現有資源，應付在銀行及金融體系穩定、儲備管理，以及綠色與可持續發展金融等範疇的工作。截至今年1月1日，金管局實際人手共933人，按年少15人或約1.6%。

相關文章：

【人才荒】金管局余偉文：去年金管局人手流失率7%　明顯高於以往年均3%至4%

【金融業工資】金管局員工整體固定薪酬調高2.2%　另有獎勵或浮動薪酬

大市「東穩西沉」？滙豐劉紹文預測第三季恒指頂部、底部，即睇【ET財智Talk】

開啟hket App，閱讀全文
金融機構 香港金融管理局 薪酬待遇 經濟 金融 余偉文
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【電動車】蔚來測試車從停車場3層衝出地面致兩死　蔚來：屬意外事故、與車輛本身無關
【電動車】蔚來測試車從停車場3層衝出地面致兩死　蔚來：屬意外事故、與車輛本身無關
【美股期貨】美滙失104關　道指期貨升226點　納指期貨升1%（不斷更新）
【美股期貨】美滙失104關　道指期貨升226點　納指期貨升1%（不斷更新）
【手機銷售】全球最新暢銷手機榜出爐！蘋果iPhone 包辦頭四位　三星、小米緊隨其後
【手機銷售】全球最新暢銷手機榜出爐！蘋果iPhone 包辦頭四位　三星、小米緊隨其後
【恒指夜期+ADR】夜期轉跌45點　阿里美股續升（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期轉跌45點　阿里美股續升（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水吸資30億買車股　理想再獲加倉9億　恒指夜期升49點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水吸資30億買車股　理想再獲加倉9億　恒指夜期升49點（不斷更新）
【零售股】周大福控股向佐丹奴提全購要約、擬維持上市地位　佐丹奴大升17%、第二大股東David Webb籲反對
【零售股】周大福控股向佐丹奴提全購要約、擬維持上市地位　佐丹奴大升17%、第二大股東David Webb籲反對
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款