【帶你睇盤】配套齊全開則實用　612呎大兩房加衣帽間　呎價不用1.2萬

室內空間實用性是買樓一大考慮因素，除了廳大，睡房私人空間夠大也十分重要。是次介紹的放盤單位，位於粉嶺綠悠軒5座高層G室，單位實用面積612平方呎，原則為三房兩廁，現改為兩房連衣帽間，房間空間偌大。景觀方面，單位位處高層，向東南，望內園景。單位放盤叫價720萬元，平均侍每呎11,765元，若承造「財爺Plan」最高九成按揭，首期最平只需72萬元。

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放盤單位 綠悠軒5座高層G室（物業編號： BH55547726） 實用面積 612平方呎 間隔 兩房兩廳一廁所一衣帽間 叫價 720萬元 賣點 樓下天橋連接商場、街市、圖書館、戲院、巴士總站

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註︰

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