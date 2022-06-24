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【帶你睇盤】配套齊全開則實用　612呎大兩房加衣帽間　呎價不用1.2萬

股樓投資 17:21 2022/06/24

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室內空間實用性是買樓一大考慮因素，除了廳大，睡房私人空間夠大也十分重要。是次介紹的放盤單位，位於粉嶺綠悠軒5座高層G室，單位實用面積612平方呎，原則為三房兩廁，現改為兩房連衣帽間，房間空間偌大。景觀方面，單位位處高層，向東南，望內園景。單位放盤叫價720萬元，平均侍每呎11,765元，若承造「財爺Plan」最高九成按揭，首期最平只需72萬元。

放盤單位圖片

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放盤單位 綠悠軒5座高層G室（物業編號： BH55547726）
實用面積 612平方呎
間隔 兩房兩廳一廁所一衣帽間
叫價 720萬元
賣點 樓下天橋連接商場、街市、圖書館、戲院、巴士總站

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰

https://bit.ly/3nx554h

註︰

  • 以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。 
  • 投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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撰文 : 謝昕蕎

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