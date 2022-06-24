【帶你睇盤】配套齊全開則實用　612呎大兩房加衣帽間　呎價不用1.2萬

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受惠放寬按保及北都計劃 中原：未來嘉湖山莊與太古城呎價差距收窄到四成或以下
室內空間實用性是買樓一大考慮因素，除了廳大，睡房私人空間夠大也十分重要。是次介紹的放盤單位，位於粉嶺綠悠軒5座高層G室，單位實用面積612平方呎，原則為三房兩廁，現改為兩房連衣帽間，房間空間偌大。景觀方面，單位位處高層，向東南，望內園景。單位放盤叫價720萬元，平均侍每呎11,765元，若承造「財爺Plan」最高九成按揭，首期最平只需72萬元。
放盤單位圖片
|放盤單位
|綠悠軒5座高層G室（物業編號： BH55547726）
|實用面積
|612平方呎
|間隔
|兩房兩廳一廁所一衣帽間
|叫價
|720萬元
|賣點
|樓下天橋連接商場、街市、圖書館、戲院、巴士總站
以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰
註︰
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撰文 : 謝昕蕎