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【Google】瀏覽更方便　Chrome為iPhone及iPad增添多項功能

科技 19:11 2022/06/24

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Google最近也為iPhone、iPad內置的Chrome瀏覽器推出5個新功能。

不少iPhone或iPad用戶，會利用Google Chrome瀏覽網頁。而Google最近也為iPhone、iPad內置的Chrome瀏覽器推出5個新功能。

首先，Google為Chrome加入「Enhanced Safe Browsing」功能，將由系統主動偵測網頁的安全性。若在過程中遭到密碼外洩或黑客盜取資料，Chrome就會彈出提示，並建議用戶修改密碼。

【網絡安全】Android及iPhone用戶也要小心！ Google警告「駭客軟件」偷密碼、查看訊息

Chrome內置的密碼管理器將可以在iPhone或iPad設定，讓儲存的密碼直接應用在第三方App或網頁，減少記憶密碼的麻煩。此外，在開啟新頁面方面，Chrome將率先為iOS版提供回到最近分頁、書籤、歷史紀錄等快捷按鈕，以便用家迅速找回先前的瀏覽進度。

輸入文字即可執行指令

Google也承諾，會透過機器學習改善翻譯的精準度，提早得悉網頁是否需要翻譯。因此，同時增添4大功能，包括「Chrome Actions」快速指令；用戶可以在網址列輸入「Clear Browsing Data」清除瀏覽數據；「Open Incognito Tab」開啟無痕模式，以及「Set Chrome as Default Browser」將Chrome設為預設瀏覽器。

【Windows】微軟發出最新通知 一款Windows系統明年起全面淘汰

【向蘋果施壓】Google借歌曲「Texts Go Green」 籲蘋果接納RCS短訊服務

責任編輯：廖淑瑩

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