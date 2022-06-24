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【AAPL】天風郭明錤：Meta削頭戴設備出貨量無礙VR行業高速增長　蘋果新產品料徹底改變市場、微軟值得關注

股市 17:13 2022/06/24

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美國科技巨頭、Facebook母企Meta（美：Meta）著力進軍元宇宙，但此前傳出Meta下調VR（虛擬實境）頭戴設備Oculus出貨量，號稱「最強蘋果分析師」的天風國際知名科技分析師郭明錤發表報告指，在VR產業持續成長下，Meta減少VR硬件投資有利其他VR頭戴品牌，同時預計蘋果（Apple，美：AAPL）為頭戴裝置的遊戲規則改變者。

郭明錤指出，過去2至3年Meta賠錢賣VR頭戴設備與積極宣傳VR事業，是VR產業快速成長的關鍵之一。現在即便Meta放緩對Reality Labs或VR業務投資，但因VR產業及生態已趨成熟，故無礙VR產業持續成長。

Meta下削VR頭戴設備也與核心業務挑戰有關

郭明錤又分析稱，Meta因為經濟衰退故放緩VR硬體投資與推遲伺服器訂單，但Meta下削VR頭戴設備訂單也是因為自身廣告與社群平台核心業務面臨結構性挑戰造成的衰退風險。

他預期，將在2023年1月發布的Apple 擴增實境（AR）及混合實境（MR）裝置將進一步推升沉浸式遊戲或多媒體娛樂需求，而且蘋果推出AR/MR頭戴後，將吸引全球競爭對手爭相模仿，頭戴硬體將進入下一個快速成長階段並有利相關服務與內容的生態發展。

蘋果與其供應鏈將在未來2至3年內可能被重新估值

受惠於Apple AR/MR頭戴的創新體驗，蘋果與其供應鏈將在未來2至3年內可能被重新估值並有助於股價。蘋果是產業領導者，擁有顯著的競爭優勢，現在無需加入由Meta等創立的Metaverse Standards Forum。

郭明錤列出多個值得關注的VR或頭戴設備品牌，包括Sony、微軟（Microsoft，美：MSFT）、STEAM旗下頭戴設備品牌Valve、字節跳動旗下Pico、宏達電（台：2498）等。

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