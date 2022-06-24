【新股IPO】喜馬拉雅據報暫停在港上市計劃、因投資者觀望氣氛濃厚　另有消息指上市計劃仍在進行

▲ 【新股IPO】喜馬拉雅據報暫停在港上市計劃 因投資者觀望氣氛濃厚

外電報道，內地在線音頻平台喜馬拉雅已暫停在港上市計劃，因喜馬拉雅的上市集資1億美元計劃，未能獲得投資者支持，估計與內地因數據安全問題展開對企業海外上市審查後，投資者觀望氣氛仍然濃厚。

不過，早前有報道指，喜馬拉雅決定將IPO計劃推遲至最早9月進行；另據一位接近喜馬拉雅的知情人士透露，喜馬拉雅目前上市計劃正在正常進行中，並未暫停。

外電報道引述銀行業界及早期投資者指，儘管喜馬拉雅已將集資額大幅縮減到5000萬至1億美元，但仍未獲得足額認購，都暫緩其首次公開發行（IPO）。喜馬拉雅的戰略投資者包括騰訊 （00700） 、小米 （01810） 、百度 （09888） 及樂聲音樂娛樂。

報道引述一位本港IPO銀行家稱，現時市場情緒相當低迷，喜馬拉雅在上一輪融資中，估值為270億元人民幣，在行業中相對受青睞。

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