【太空核電廠】NASA將在月球建核電系統 發電量為30個家庭10年用電量 供登月任務使用

美國航空暨太空總署（NASA）和美國能源部（DOE）日前於NASA官網宣佈，將在月球建造核能發電系統。NASA、美國能源部與其他3間機構合作，設計了一款可在月球運轉至少10年、發電量達40千瓦的核電系統。

美國能源部、NASA與3間機構簽訂12個月、500萬美元的合約，將合作設計以核分裂發電系統的核電廠。與其他核能發電系統相比，這種發電系統比較輕、體積較小，不用考慮自然條件，可以穩定供電。而這個發電系統，預計可以總共有40千瓦的發電量，提供30個家庭10年的用電量。

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NASA與美國能源部在月球建造核能發電系統的計畫將會在NASA位於克里夫蘭的格倫研究中心（Glenn Research Center）進行研究及設計。而這次建造核能發電計畫，是為NASA重返月球、登陸火星的「阿提米斯計劃」提供供電來源，希望透過建造核能發電系統，以提早完成「阿提米斯計劃」的目標。

不光是建造核能發電系統，NASA也與其他機構簽訂合約合作，進行其他核能的運用。去年7月，NASA開始開發、設計用於深空探測載具的核能推進系統。去年11月，NASA與美國能源部開始研究開發星球表面核裂變電力系統，希望在10年內開發一項不用依賴太陽能作供電來源，核電系統或供登月任務使用。

「阿提米斯計劃」是NASA正在進行中的一項國際合作太空探索計劃，目標是重返月球並建立長期科研點，並且最終登陸火星。

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責任編輯：龍紀瑩