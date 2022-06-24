▲ 【大家樂341】大家樂發起捐款 每賣1個焗豬扒飯捐1蚊、助認知障礙症患者

大家樂 （00341） 宣布，推出新品牌推廣「有大家， 就有大家樂」，除了上載三段故事短片，也會發起捐款活動。大家樂表示，從7月1日至8月31日期間，每售出一個「招牌焗豬扒飯」，便會捐出港幣1元予香港認知障礙症協會，支持照顧認知障礙症患者日間中心的營運開支。

大家樂指，三段影片分別會提及「錯過」、「距離」和「離別」主題，首先播出的的《我的善忘爺爺》以認知障礙症患者為題，提醒大眾多關心身邊長者，亦藉此加強社會對認知障礙症患者的關注。集團表示，他們會為前線員工提供應對認知障礙症患者的培訓，以助員工在日常工作中為患者提供適切的服務及協助。

另外兩段短片《我的WFH男友》、《我的同班巴打》分別6月30日、7月7日首播，內容會講述在家工作、移民等近年香港人關注議題。

大家樂集團行政總裁（香港）梁可婷表示，大家樂50多年來與幾代香港人成長，與社區有著密不可分的關係，希望繼續做好「香港人的大食堂」。

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