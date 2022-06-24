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【本地創科】政府任命科技園公司董事局成員　查毅超再度委任董事局主席

科技 17:05 2022/06/24

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香港特別行政區政府命科技園公司董事局成員，再度委任查毅超博士擔任董事局主席，並同時宣布委任三名新成員加入科技園公司董事局，以及再度委任七名現任成員。所有任期為期兩年，由 2022年7月1日起生效。

【數碼轉型】新世界發展夥香港電訊建立虛擬工作平台   針對大灣區業務  

科技園公司感謝查毅超博士的帶領，在董事局全體成員及管理團隊的共同努力下，香港創科穩步向前，並以科技結合工業，協助業界升級轉型，實現「進一步創新製造」，推動香港再工業化的持續發展，完善整個創科生態。

陳智聰、譚偉豪博士和謝小玲將獲委任為董事局最新成員；與此同時，陳爽、車品覺、蔡宏興、何超平、馬桂宜博士、黃永光和吳永嘉議員獲重新委任，繼續擔任董事局成員。

【自動化】企業自動化採用率飆升 報告：財務部成自動化程度最高部門

憑藉整個董事局的豐富經驗和深厚的行業知識，科技園公司將致力全面支援創科企業，吸納及培育更多本地及國際創科人才，協助企業加速研發成果落地應用、聯絡投資者籌集資金、拓展國際市場尋找商機。園方亦會捉緊粵港澳大灣區機遇，打造香港成為國際創科中心。

【行業趨勢】 報告：中國醫療體系加快轉型 料2030年建「全民智慧健康管理」新模式

責任編輯：廖淑瑩

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