點解 Daytona 保羅紐曼咁有地位？ 　詳解勞力士保值之王秘密

較早前富藝斯（PHILLIPS）鐘錶首場紐約春季拍賣於6月中結束，吸引超過60個國家及地區的鐘錶愛好者參與競投，並創下多款現代、古董及獨立製錶的世界拍賣紀錄，其中首次登上拍賣場的勞力士Paul Newman Daytona Lemon型號6264，最終以逾200萬美元（約1,569.9萬港元）成交，超出本來定價的80萬美元（約627.9萬港元）。

▲ 拍賣前的最高估價為120萬美元（約942萬港元），最終以逾200萬美元（約1,569.9萬港元）成交，超出80萬美元（約627.9萬港元）。（圖片：PHILLIPS）

如讀者聽聞過香港著名詞人黃偉文曾以奧瑪花曼百萬之裙（1995年，奧瑪花曼穿上PRADA出席該年奧斯卡頒獎禮，令Miuccia Prada一躍成為世界級著名設計師），來介紹他當年跟李蕙敏《活得比你好》後的意義，那你應該體會保羅紐曼與Rolex Daytona兩者是一場伯樂與千里馬的關係。

▲ 當年Paul Newman穩坐潮界男神第一把交椅，嗜好跟我們的城城一樣愛上賽車，出賽時更見Daytona不離手。（圖片：rolexmagazine.com）

▲ 1965年前，Rolex推出一款海報，將當仍未把呢款計時腕錶與Daytona綑綁，反而與賽車拉上關係。（圖片：rolexmagazine.com）

話說很多年前，Rolex經歷過品牌遇過的「低潮期」，而當時已穩坐世界型男第一把交椅的保羅紐曼，憑自己潮流觸覺，經常配戴Daytona 出席任何活動，如拍戲、賽車等，令Daytona 銷情逆轉，其後妻子Joanne Woodward所贈的Big Red更旋即掀起熱潮，Rolex仍因此在錶壇扶搖直上，可以說，沒有保羅紐曼，就沒有今天的Rolex呢。

▲ 《父子情深》（Harry and Son）上映的1984年，保羅紐曼戴著他的Big Red登上《THE SUNDAY TIMES magazine》封面，攝影師是現在首屈一指的傳奇攝影大師Annie Leibovitz。

▲ 與獨行俠於1986年合作的電影《金錢本色》（The Color of Money），保羅紐曼又戴著老婆送的Big Red接受專訪。（圖片：《Chat》雜誌）

▲ 保羅紐曼憑《金錢本色》得到奧斯卡影帝，戲內他戴上Datejust。（圖片：《金錢本色》）

在此得說，Daytona保羅紐曼泛指1963年起生產的計時腕錶Daytona Cosmograph，其3個計時小錶圈的錶面（由於組合起來像熊貓樣，故錶迷統稱為「熊貓面」無論白面黑圈或黑面白圈等，依據錶殼材質和錶面配色而更改）。是Rolex家族中獨一無二的款式。而由1963年至2013年的50年間，Rolex共生產過9款地通拿，包括型號為.6239、6241、6262、6263、6264、6265、16520、116520和116506等。

說到最經典款，應是由1963年至1988年間生產的4位數型號。只因第一代Daytona全以手動上鏈，即使型號多達6款，但每款產量極少。據知住因當時大錶面設計並不流行，官方未敢繆然大量生產，再加上經過保羅紐曼加持過的第一代Daytona，罕上加罕 ，每每都是收藏家入手目標因此造就過億的拍賣成交。

▲ 2017年，由Paul Newman本尊真人戴過的白面Paul Newman 6239，至今仍是史上最貴腕錶：當年以港幣1.4 億成交創下世界紀錄。（圖片：《 華爾街日報》）

▲ 德州分銷商Linz Brothers去年於蘇富比拍賣，最高估價約值 400萬。（圖片：蘇富比）

▲ John Player特別版去年估價，最後約以1,169萬港元成交。（圖片：蘇富比）