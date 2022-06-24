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受惠放寬按保及北都計劃　中原：未來嘉湖山莊與太古城呎價差距收窄到四成或以下

股樓投資 17:22 2022/06/24

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香港回歸25周年，中原地產研究部回顧期內樓市發展。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇說，天水圍嘉湖山莊呎價長期落後於鰂魚涌太古城，但受惠放寬按保及北部都會計劃，預期未來五年兩個屋苑的呎價差距可能收窄到四成或以下。   

該行指，由1997年7月回歸時樓價高峰起計，嘉湖山莊呎價落後於太古城約38.2%。隨後樓市跌至2003年5月沙士谷底，嘉湖山莊呎價跌幅高過太古城，兩者呎價差距擴大至48.4%。及至2008年9月金融海嘯，嘉湖山莊呎價升幅少於太古城，以致兩者差距進一步擴大至67.3%。 

不過，政府推出額外印花稅（SSD）、雙倍印花稅（DSD）、買家印花稅（BSD）後，太古城樓價受壓，加上政府兩次放寬按保，利好嘉湖山莊樓價，屋苑呎價升幅明顯大於太古城，參考今年四月數據，嘉湖山莊與太古城的呎價差距收窄至43.2%。 

延伸閱讀【多圖】日出康城凱柏峰I　連裝修兩房示範單位　時尚設計營造愜意空間【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 七一回歸 樓價 嘉湖山莊 太古城 中原地產

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