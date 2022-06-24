【夏日活動】公共圖書館成立60周年 舉辦一系列實體及網上活動 所有活動費用全免

香港公共圖書館成立六十周年，為慶祝此盛事，香港公共圖書館將於7月起推出大型閱讀及親子活動「夏日閱繽紛」，並以「書香滿溢．喜閱六十」為主題，舉辦一系列多姿多彩的實體和網上活動，鼓勵兒童及青少年善用圖書館，擴闊閱讀領域，深化閱讀層次。

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「夏日閱繽紛」將於7月16日至8月14日在各區公共圖書館舉行。其中，「故事劇場」旨在透過故事和互動遊戲，培養小朋友對閱讀的興趣，劇場以粵語、普通話及英語分12節進行。另外，家長與小朋友可在「親子工作坊」一同製作趣味手作如床前小燈座和立體捲紙畫等。「夏日閱繽紛」亦有專為青少年及成人而設的工作坊，讓參加者親身體驗製作酒精水墨畫及和諧粉彩畫。至於網上活動方面，家長可與小朋友一齊參與「ZOOM實時工作坊」學習繪畫和製作小手工。活動「走讀．童遊手作」則讓小朋友一邊以線上形式參與文化遊，一邊製作手工，認識香港歷史文化及傳統民間藝術之外，更可閱讀精選主題故事

此外，香港公共圖書館將陸續上載多條教授簡易科學實驗、繪畫技巧和小手工製作的短片至其YouTube頻道及康文署「寓樂頻道」，讓家長和小朋友隨時參與精彩多元的圖書館節目。

圖書館另一夏日重點活動為「閱讀足跡：埗埗『童』遊圖書館」，由深水埗區公共圖書館主辦，社區團體及區內的社區圖書館協辦，透過故事坊、手作坊、小遊戲及圖片展覽，鼓勵小朋友認識和善用區内公共圖書館資源。

所有活動費用全免，部分須預先報名或索取入場券。有關「夏日閱繽紛」活動詳情，可瀏覽網站，或致電2921 2660查詢。公眾亦可瀏覽「喜閱‧飛越」Facebook專頁及Instagram專頁，了解更多公共圖書館的精彩活動和詳情。

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責任編輯：羅浩濂