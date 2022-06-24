  • 32°C
香港時間 : 2022624日 (五) 17:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【夏日活動】公共圖書館成立60周年 舉辦一系列實體及網上活動 所有活動費用全免

理財智慧 16:53 2022/06/24

分享：

分享：

香港公共圖書館成立六十周年，為慶祝此盛事，香港公共圖書館將於7月起推出大型閱讀及親子活動「夏日閱繽紛」，並以「書香滿溢．喜閱六十」為主題，舉辦一系列多姿多彩的實體和網上活動，鼓勵兒童及青少年善用圖書館，擴闊閱讀領域，深化閱讀層次。

同場加映：【溫股知新】山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識

「夏日閱繽紛」將於7月16日至8月14日在各區公共圖書館舉行。其中，「故事劇場」旨在透過故事和互動遊戲，培養小朋友對閱讀的興趣，劇場以粵語、普通話及英語分12節進行。另外，家長與小朋友可在「親子工作坊」一同製作趣味手作如床前小燈座和立體捲紙畫等。「夏日閱繽紛」亦有專為青少年及成人而設的工作坊，讓參加者親身體驗製作酒精水墨畫及和諧粉彩畫。至於網上活動方面，家長可與小朋友一齊參與「ZOOM實時工作坊」學習繪畫和製作小手工。活動「走讀．童遊手作」則讓小朋友一邊以線上形式參與文化遊，一邊製作手工，認識香港歷史文化及傳統民間藝術之外，更可閱讀精選主題故事

此外，香港公共圖書館將陸續上載多條教授簡易科學實驗、繪畫技巧和小手工製作的短片至其YouTube頻道及康文署「寓樂頻道」，讓家長和小朋友隨時參與精彩多元的圖書館節目。

圖書館另一夏日重點活動為「閱讀足跡：埗埗『童』遊圖書館」，由深水埗區公共圖書館主辦，社區團體及區內的社區圖書館協辦，透過故事坊、手作坊、小遊戲及圖片展覽，鼓勵小朋友認識和善用區内公共圖書館資源。

所有活動費用全免，部分須預先報名或索取入場券。有關「夏日閱繽紛」活動詳情，可瀏覽網站，或致電2921 2660查詢。公眾亦可瀏覽「喜閱‧飛越」Facebook專頁及Instagram專頁，了解更多公共圖書館的精彩活動和詳情。

 

【消費優惠】恒隆推跨商場電子抽獎活動 消費每滿300元即可獲一次抽獎機會 獎品包括200萬hello積分、iPhone 13 Pro【下一頁

【慶回歸】康文署7.1舉辦免費玩盡康樂文化活動 多項收費康樂設施免費開放【下一頁

    點擊圖片放大
    +4
    +3

 

同場加映：【青姐話】風水輪流轉 久旱逢甘露

 

《​​​​iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂

開啟hket App，閱讀全文
閱讀 親子活動 工作坊 圖書館 展覽 文娛藝術 康文署 香港

下一篇文章

【有相睇】現代孟母三遷　為方便孩子上學　沽西貢村屋換購將軍澳居屋
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【優化發展】新城市廣場斥資3億元活化商場 全新寵物同樂園今日開幕 料帶動人流及營業額雙位數增長
【優化發展】新城市廣場斥資3億元活化商場 全新寵物同樂園今日開幕 料帶動人流及營業額雙位數增長
【室內設計】要節省開支又不想隨便裝修？ 獨居女用30萬「輕裝修」 變446呎精緻家居
【室內設計】要節省開支又不想隨便裝修？ 獨居女用30萬「輕裝修」 變446呎精緻家居
【大停電】一文看清大行予中電最新目標價 3大高息股可成換馬對象
【大停電】一文看清大行予中電最新目標價 3大高息股可成換馬對象
【企業裁員】東南亞多間初創現裁員潮 涉及數百名員工
【企業裁員】東南亞多間初創現裁員潮 涉及數百名員工
【慶回歸】康文署7.1天水圍設歡樂公園 免費玩大型吹氣滑水梯、彈床 連串活動一覽
【慶回歸】康文署7.1天水圍設歡樂公園 免費玩大型吹氣滑水梯、彈床 連串活動一覽
【定存優惠】中小型銀行齊增定存利率搶客 存放50萬元年利率最高達2.8% 1年穩袋利息14000元
【定存優惠】中小型銀行齊增定存利率搶客 存放50萬元年利率最高達2.8% 1年穩袋利息14000元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款