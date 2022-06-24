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尼日利亞參議員英國機場被捕 疑涉販賣人口及摘取器官

環球社會熱點 18:15 2022/06/24

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英國日前在倫敦希思路機場拘捕一對夫婦，兩人皆來自非洲國家尼日利亞。英國當局指，夫婦二人秘密將一名無家可歸的15歲男童帶至英國，然後再摘取其器官。據報涉事男子為尼日利亞一名參議員，夫婦二人已被英國當局起訴，涉事男童已受到保護。

英國將驅逐難民至盧旺達 查理斯私下批評被轟干政 【下一頁】

現年60歲的埃克韋雷馬迪（Ike Ekweremadu）是尼日利亞反對派參議員，其太太Beatrice Nwanneka Ekweremadu則現年55歲，任職會計師。兩人原定周二（21日）從英國飛往土耳其，但被警方在希斯路機場（Heathrow）拘捕，並於周四（23日）在倫敦西邊的阿克斯橋鎮（Uxbridge）出庭。

英國當局指控二人，涉嫌拐帶1名無家可歸的15歲男童至英國，其後更可能意圖摘取男童器官。英國警方指，涉事男童已被保護。埃克韋雷馬迪夫婦二人則被控涉嫌串謀安排或協助運送他人並意圖剝削。

英男非法轉播英超被追討近千萬 否則加監 【下一頁】

埃克韋雷馬迪夫婦皆已錄口供，兩人一致否認有意從事任何人口販賣活動，目前二人需要還押至7月7日再審。是次檢控由大都會警察特別犯罪小組發起，部分指控還涉及在2021年8月至今年5月5日期間的行為。

英國慈善組織非洲團結反對虐待兒童（Africans Unite Against Child Abuse）行政總裁Debbie Ariyo 表示，器官販賣問題在尼日利亞非常嚴重，但是次為首度在英國起訴相關罪行。

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責任編輯：李俊儀

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