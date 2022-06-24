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【美元定存】1年美元定存最高3.35厘 中小行重手加息

16:44 2022/06/24

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滙豐本周一加美元中長期定存息，多間中小行加息還擊。

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自從滙豐（HSBC）於本周一（6月20日）調高半年及1年期美元定期存款息率後，至今有6間中小行加息還擊，包括信銀國際、星展、建行亞洲及上商全面調升短中長息，大新 （02356） 及創興則上調短存。專家指龍頭大行出擊，中小行須還擊鬥高息，且主力搶攻新客戶，以免流失資金鬧美元荒。

須注意的是，中小行新近爭相大幅加息，例如創興勁加3個月0.5厘、至1.9厘，即打入相同存期三甲之列。建行亞洲更驟加1年期0.65厘至突破兩厘關。最勇進是信銀國際，昨天（23日）大幅調升1年期0.75厘、至3.35厘，一躍晉級榜首。

此外，單以大行比拼，滙豐剛上調半年0.2厘、至1.3厘，1年更勁加0.4厘、至1.7厘，卻維持3個月0.9厘，以上3存期皆冠絕發鈔行。

現時中銀香港 （02388） 的3個月年息為0.35厘，半年0.45厘，1年0.55厘。渣打香港 （02888） 3個月報0.6厘，半年0.8 厘，1年0.9厘。這是滙豐自5月24日、6月2日及20日以來，短短1個月內第3度加息。

7天恒生8.5厘摘冠  3月富邦2.4厘居首

可是，其他大行另有更高息選擇，舉星展為例，3個月有1.7厘，半年兩厘。1年則以東亞 （00023） 及恒生 （00011） 齊享2.3厘，為大行之冠。

專家料搶存戰延續至下半年，畢竟聯儲局於6月起已開始縮表，9月擬加大收水規模，市料把總值約9萬億美元的資產負債表漸削半，令美元暗藏流動性風險。況且，儲局於6月16日巳重手加息0.75厘，加幅為28年以來最重手，花旗料今明兩年再加6次息，累加2.5厘才收手。

另一方面，檢視各存期高息王，目前7天短期存款以恒生的8.5厘摘冠。至於中長息，3個月以富邦的2.4厘居首。6個月呈雙冠，大新及富邦皆為2.6厘。1年以信銀國際的3.35厘稱王，1個月也以這中資行的2.4厘問鼎榜首。

花旗料美滙指數  3個月內挑戰107

展望美元前景，現約在104關高位整固，花旗料美滙指數未見頂，短期或挑戰107。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，有些驚訝看到聯儲局對核心通脹預測，僅從3月份的4.1%上調至今年的4.3%。該行繼續預計年底核心通脹約為4.7%，這代表儲局官員可能繼續對通脹上行感到意外，並將政策利率推得更高。

廖嘉豪現預計，7月儲局加息75個基點，9月和11月加息50個基點，12 月、明年1月和3月加息25 個基點，使利率達到4至4.25厘，高於該行早前預期的3.5至3.75厘。

廖嘉豪估計，3個月內料美元見107.31，半年至1年報104.78，兩年長期目標為99.33。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

花旗銀行 星展銀行 富邦銀行 東亞 信銀國際 建行亞洲 美滙指數 加息 美國聯儲局 中銀香港（02388）

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