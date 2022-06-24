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【港元定存】港元1年定存最高2.85厘 全城最高息

16:33 2022/06/24

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本周一滙豐帶頭加港元定期存款息，令一眾大小行鬥加息還擊。

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6月已近尾聲，本周金管局猛接港元沽盤，銀行亦狂搶港元定期存款，全周竟有多達17間大小港銀鬥加不同存期年息，數目之多，為今年之最。滙豐（HSBC）於周一（6月20日）率先揭開戰幔，上調6個月年息0.2厘、至1.1厘，1年期驟加0.3厘、至1.5厘。翌日4大小行隨即迎戰還擊，包括星展全面加短中長息，創興加短存，建行亞洲及渣打香港 （02888） 調升1年期息。

信銀國際、招商永隆及天星全面加息，富融、華僑永亨、大眾銀行、大眾財務及工銀亞洲則向長息埋手，交銀香港連續兩天加息，大新 （02356） 更一周3連加。

展望來周市況，因下周五（7月1日）為回歸假期，專家料吸存戰將延至第三季，畢竟聯儲局剛加息0.75厘，花旗料今明兩年儲局須再加6次息，累加2.5厘。星展預期，本港最優惠利率（P）或於下半年開始跟加，遂令業界早作備戰，尤其是力搶新錢。

滙豐月內3出手  市場再現4破頂息

總結本周定存市況，有3大焦點。最搶眼莫過於滙豐一個月內第3度加息，該行於5月24日、6月2日及6月20日出手，為今年最密集。旗下3個月年息累加0.3厘、至0.7厘，半年累加0.6厘、至1.1厘，1年更累加0.9厘、至1.5厘。

單以大行比拼，目前3個月期以滙豐的0.7厘冠絕發鈔行，撼低中銀香港 （02388） 的0.35厘及渣打香港 （02888） 的0.4厘。半年期則以中銀香港的1.8厘，拋離滙豐的1.1厘及渣打的0.6厘。1年期卻以渣打的2.4厘，跑贏中銀香港的2.2厘及滙豐的1.5厘。

本周另一矚目點是再現4個破頂息。首個創新高的息率，是華僑永亨新推388天有3厘。此外，1年期及半年期的高息榜再有執位。

先說1年期，招商永隆加0.1厘、至2.6厘，重返季軍。華僑永亨更勁加此存期0.35厘、至2.8厘，跟富邦看齊而屈居第二，稍輸給信銀國際的2.85厘，後者昨（23日）加0.35厘後，成為本周第二個破頂息。

另一邊廂，港交所 （00388） 及騰訊 （00700） 參股的虛擬銀行富融（Fusion Bank），縱使勁加1年0.68厘、至1.88厘，可惜未能打入十大。反觀，渣打微加1年0.05厘、至2.4厘，晉身五甲。

半年期續以富邦的2.3厘奪冠，大新昨加0.15厘，追貼東亞 （00023） 的2.1厘，雙雙排第二。另一變動是星展加0.2厘至重上2厘關，而招商永隆驟加0.4厘，跟TOM集團 （02383） 有份的虛擬銀行匯立（WeLaB Bank）看齊，3行齊險守季軍。

順帶一提，匯立放寬6個月年息條款，從原本須集齊50人，現改為30人；惟存款上限從20萬元，提高至50萬元。

3個月期方面暫未有變，榜首仍是富邦的8.88厘，緊接其後是花旗的2.28厘。而小米 （01810） 牽頭的虛銀天星（Airstar Bank），夥拍八達通推兩厘息，仍穩守三甲。惟花旗及天星的特惠息將於下周四（30日）到期。

7天集友5.8厘稱冠  1月滙豐5厘居首

綜觀6月份搶存大混戰，連續4個星期每周逾10行加息，上周共有13間大小行鬥加，前周為11間，6月初更多達14間，更罕有包括3間發鈔行。

此外，比拼其他短中長息，目前7天短存以集友的5.8厘最高。1個月是滙豐的5厘居首，但指定理財戶須完成特定股票交易計劃，再做定存才獲獎賞等附帶條件。

至於本周第3個破頂息落在4個月期，大新加0.15厘、至2.1厘續摘冠。9個月是富邦的2.6厘位列榜首，華僑永亨的388天突破3厘，僅接其後是工銀亞洲388天的2.6厘。

第4個破頂息是2年期，招商永隆昨加0.1厘、至2.7厘，在同存期屬最高，也是市面第6個長息超越綠債 （04252） 的2.5厘包底息。

那邊廂，金管局頻入市承接港元沽盤，捍衛聯繫滙率，本周暫已9度接錢，銀行體系結餘今天跌至僅約2,333億元。1個月拆息14連升，報0.875厘。1年拆息報3.32厘，創近14年的金融海嘯後新高。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

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