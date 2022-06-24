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【串流平台】收入增長放緩　Netflix連續兩個月裁員

環球政經 19:20 2022/06/24

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影視串流平台Netflix（美：NFLX）宣布裁減300名員工，佔該公司整體員工數目的3％，是其公布業績後第二次裁員。該公司早前公布業績，錄得10年來首次訂閱人數流失，收入增長亦放緩。

Netflix聲明表示，隨著繼續對業務進行大量投資，公司作出了人事調整，以應對收入增長放緩。該公司大約在一個月前裁減了150名員工，當時發言人說，裁員主要是基於業務需要而不是個人表現。

同場加映：【溫股知新】山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識

Netflix在4月公布業績，出現10多年來首次訂閱用戶數量下滑，公司承諾將削減成本，以維持利潤。為了應對這些問題，Netflix準備打壓約1億個不是同一家庭的分享帳戶，並將推出帶廣告的新付費計劃。

【延伸閱讀】 大摩維持恒指明年中目標21500點 推薦15隻本港內地焦點股　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

 

 

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