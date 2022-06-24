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【馬雲行蹤】馬雲傳再遊西班牙馬略卡島打高爾夫球　揸2億美元豪華遊艇低調嘆世界

Hot Talk 16:31 2022/06/24

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【馬雲行蹤】馬雲傳再遊西班牙馬略卡島打高爾夫球　開2億美元豪華遊艇低調嘆世界（圖片來源：majorca daily bulletin）

近日螞蟻集團多次傳出即將獲批金融控股牌照消息，市場憧憬針對金融科技企業，尤其是螞蟻集團的監管或告一段落。自從螞蟻集團上市擱淺後，螞蟻集團股東之一、阿里巴巴 （09988） 創始人馬雲就一直表現低調，甚少公開露面，有西班牙媒體指，馬雲繼去年歐遊後，近日重遊西班牙馬略卡島（Mallorca）。

【馬雲行蹤】馬雲傳再遊西班牙馬略卡島打高爾夫球　開2億美元豪華遊艇低調嘆世界（圖片來源：majorca daily bulletin）

這艘超級豪華遊艇「禪」號擁有五層甲板、採用垂直弓形設計，遊艇長 88 米（289 英尺）

當地媒體指，馬雲旗下超級豪華遊艇「禪」號再度現身馬略卡島，有媒體另稱，馬雲被拍到正在打高爾夫球，全身素色運動服裝，神態相當輕鬆。

去年10月馬雲同樣曾現身馬略卡島，並與雲鋒基金創始人虞鋒一同旅遊。當地媒體報導指，這艘超級豪華遊艇「禪」號擁有五層甲板、採用垂直弓形設計，遊艇長 88 米（289 英尺），最多可容納16位客人和25名船員，造價約2億美元。

大市「東穩西沉」？滙豐劉紹文預測第三季恒指頂部、底部，即睇【ET財智Talk】

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