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息口趨升樓價回軟　CCL最新報179.32點　按周跌0.81%　創近12周新低

股樓投資 16:21 2022/06/24

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本港拆息（HIBOR）連日上升，至今（24日）實際息率已突破2厘水平。反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL最新報179.32點，按周跌0.81%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，6月美國議息前，市場憂慮加息幅度擴大，影響CCL八大指數齊跌，為18周以來首見。上一次八大指數齊跌，是2022年2月中旬，當時美國聯儲局暗示將會加息。利率趨升，樓價回軟，CCL降至近12周低位，幾近沒收早前樓價升幅，相信CCL短期內於178點到180點之間窄幅爭持。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報179.96點，按周跌0.91%。CCL（中小型單位）報178.47點，按周跌0.89%。三大整體指數齊創12周新低，但未有跌穿12周前樓價回升前的低位。樓價見底回升12周計，CCL累升1.12%，CCL Mass累升0.47%，CCL（中小型單位）累升0.76%。

三大整體指數齊跌2周，CCL累跌1.75%，CCL Mass累跌2.03%，CCL（中小型單位）累跌1.94%。預期短期內CCL於178點到180點徘徊，CCL Mass於180點到182點徘徊，CCL（中小型單位）於178點到180點徘徊。

CCL（大型單位）報183.62點，按周跌0.38%，連跌2周共0.83%。豪宅樓價連續7周於184點到185點企穩。

四區樓價方面，新界東CCL_Mass報189.93點，創66周新低，按周跌1.79%，終止2周連升。新界西CCL_Mass報167.46點，按周跌0.98%，連跌2周共2.58%。港島CCL_Mass報182.62點，創9周新低，按周跌0.85%，連跌3周共2.38%。九龍CCL_Mass報174.04點，創10周新低，按周跌0.46%，連跌2周共2.33%。

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撰文 : 謝昕蕎

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