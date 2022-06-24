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【有相睇】現代孟母三遷　為方便孩子上學　沽西貢村屋換購將軍澳居屋

股樓投資 16:28 2022/06/24

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有一直居於西貢區村屋家長，為方便小朋友上學，近日花760萬元購入將軍澳居屋富康花園的三房單位。從代理提供的相片可見，單位裝修企理。 

    點擊圖片放大
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美聯物業林振聲表示，富康花園10座中層D室，實用面積592平方呎，三房間隔，景觀開揚，內櫳企理，加上價錢合預算，吸引家長客承接自用，新近以760萬元易手，實用呎價約12,838元。 

據了解，新買家原居於西貢區村屋，為方便小朋友上學，早前沽出自住村屋後，即時入市將軍澳區購買居屋。 

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撰文 : 黃卓賢

居屋 富康花園 美聯物業 將軍澳

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