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【大行報告】大摩：阿里巴巴「618」GMV錄得正增長　惟復甦之路仍不明朗

股市 16:12 2022/06/24

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【大行報告】大摩：阿里巴巴「618」GMV錄得正增長　惟復甦之路仍不明朗

內地「618」購物節剛過，摩根士丹利指，阿里巴巴 （09988） 在「618」促銷期間的消費復甦力度令人鼓舞，總商品交易額（GMV）錄得增長，但基於外圍不明朗因素，復甦之路的可見度仍然偏低。大摩予阿里巴巴「增持」評級，美股（美：BABA）目標價140美元。

繼續投資於淘寶天貓 改善整個用戶購物體驗

大摩稱，阿里巴巴在傢俱、寵物及戶外用品領域都有健康增長，衣履方面則仍低迷，雖然變現能力在2022財年第四季回穩，但商家的支付能力則受到4至5月封城及GMV疲弱窒礙，管理層計劃，以改善整個用戶購物體驗。

大摩稱，由於短視頻平台競爭愈趨激烈，阿里巴巴相信，閉環式基建是電商業務的關鍵，串流平台只是價值鏈的其中一部分。阿里巴巴有能力提供綜合服務，包括產品供應、物流能力、商家支援措施，以鞏固平台上的用家。

天貓618零售額再錄正增長　近100款商品成交額超過1億人幣【下一頁】

宏觀環境不明朗下，效率提升會是短期焦點，阿里巴巴預期，淘菜菜、淘寶特價版、數字媒體及娛樂業務的虧損將會逐步減少，本地消費者服務及Lazada則會強調效率，而淘寶特價版計劃將焦點由用戶轉移，改為提高購買頻率，淘菜菜則致力通過成本控制去提高區內訂單密度。

阿里雲印度部門據報疑向當地監管機構提交虛假或捏造文件【下一頁】

大摩又指，阿里雲近日增長放慢，主要與互聯網行業，特別是線上娛樂及線上教育疲弱有關，而疫情封城導致項目付運延遲，加上損失一個重大的海外業務客戶，但阿里巴巴稱，金融服務、電訊及製造業行業在雲服務方面看到進展，對雲服務的長線增長及毛利率潛在充滿信心，目前專注於擴大規模及提升技術。

 大市「東穩西沉」？滙豐劉紹文預測第三季恒指頂部、底部，即睇【ET財智Talk】

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