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【可持續發展】新世界1.5°C科學基礎減量短期目標取得SBTi批核

Hot Talk 16:25 2022/06/24

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【可持續發展】新世界1.5度科學基礎減量短期目標取得SBTi批核

新世界發展 （00017） 公布，其1.5°C科學基礎減量短期目標，取得科學基礎減量目標倡議組織（SBTi）批核，新世界將根據該組織淨零排放標準制定長遠減排計劃，目標於2050年前實現符合科學基礎的淨零排放。

減排涵蓋香港及內地的主要物業和建築活動

新世界指，減排計劃涵蓋集團香港及內地的主要物業和建築活動，並會以2019年作基準年，致力在2030年財年或之前，將範疇一及二的絕對溫室氣體排放量減少46.2%，並將範疇三的資本商品每平方米建築面積減排22%，下游出租資產每平方米總樓面面積的溫室氣體排放量減少29.8%。

新世界參照聯合國可持續發展目標，於2018年訂立「新世界2030可持續發展願景 」 （2030願景） ，重點集中環保、健康、關愛及智能四大支柱。針對環保方面，整個集團的目標是在2030年將能源及碳排放強度減半（以2015財政年度為基準年），以減少對環境所造成的影響。

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