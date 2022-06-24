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【業績︱內需股】波司登：疫情對銷售影響有限　料今年開300多間店

股市 16:17 2022/06/24

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波司登：疫情對銷售影響有限　料今年開300多間店

內地防疫措施拖累消費意欲，波司登 （03998） 首席財務官兼副總裁朱高峰認為，集團主要銷售羽絨服，旺季主要集中在每年11月至翌年1月，銷售佔比達70%，而今年疫情爆發時間是在3月份開始，而淡季銷售僅佔全年的15%，因此銷售沒受大影響。波司登指，今年計劃在全國開300多間分店，其中有200多間已確認開店，相信可以達成目標。

波司登全年純利增兩成至逾20億人幣，末期息13.5港仙，看【下一頁】

料今年產品平均價格與去年相若

被問到產品價格持續上漲問題，朱高峰表示，集團在過去5年產品平均價格按年有雙位數升幅，由平均1000元至1100元（人民幣，下同），去年升至1800元，但同時銷售量亦錄得高單位數增長，雖然現時市場經濟環境不景，但需求依然存在。

而未來產品會否持續加價，他表示，在原材料方面的確有一定壓力，但不希望轉嫁給消費者，期望他們購買新產品時是「覺得值得才買」。他預期，今年產品平均價格水平會跟去年相若。

朱高峰指，集團在3月份與主要原材料供應商已簽定訂單，有一半會提前鎖定價格，成本壓力不會令毛利率降低。他提到，集團未來繼續會以「關小店開大店」的方向發展，亦對政府的防疫措施有信心，不會因疫情而改變銷售策略。

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港股 市場動向 業績公布 防疫措施 銷售 波司登（03998） 人民幣

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