ABC Pathways International Kindergarten 與多所小學正式成為「結盟學校」及「友好學校」

ABC Pathways International Kindergarten (下稱ABC) 欣然宣布與多所「直資」、「私立」、「國際」學校成為「結盟學校」及「友好學校」:

「結盟學校」為宣道會劉平齋紀念國際學校 (國際)

「友好學校」包括啓思小學 (私立)、保良局林文燦英文小學 (直資)、福建中學附屬學校 (直資)



ABC學生凡學術成績達到校內要求及擁有良好品格， 再由Bally校監親自與家長會面，了解學生的能力及家庭的理念是否合乎目標學校的要求後便會作出推薦。



成立「結盟/友好學校」的原因，是希望為學術品格兼備的學生與合適的學校配對，特別是一班參與「愛比施慈善教育基金 - 愛共享計劃」的綜援家庭學生，希望他們能獲得同等的機會，在優質學校的手中茁壯成長，接受更優質的教育，從而達致脫貧的目的。



我們的教學團隊很榮幸地獲邀到訪不同小學參觀，從而深入了解學校的核心理念及教學文化，再為ABC的家長安排「小一入學講座」，務求讓家長在面試前對學校有深入了解，為小朋友選擇一所最合適的學校。



Bally校監解釋：『ABC Pathways中的第二個字是「Pathways」，意指為學生的學習路上，提供更多選擇及領域。』同時，期望與多所目標一致的學校結盟，一起成就「快樂學習」及「成績」兼備的辦學使命，真真正正達到「家庭、親子、學習」的三贏局面。

我們的遠景是希望「香港成為一個快樂學習的城市」，連結更多擁有共同理念的學校，合力向著這個遠景出發。ABC致力發掘每位學生的潛能，成功栽培了不少優越及具自信的學生。過去幾年， ABC 95%的畢業生獲入讀第一志願的心儀學校。當中大部分是Band 1 的津貼學校、直資學校、私立學校及國際學校，我們的學生不論在品格及學業上都獲得學校的高度評價，真真正正實踐了ABC的承諾，培養學生成為一個「德才兼備」的人。



（特約）