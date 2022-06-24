【Windows】微軟發出最新通知　一款Windows系統明年起全面淘汰

▲ 微軟（Microsoft）早前宣佈，Windows 8.1系統即將於明年全面淘汰，不再提供安全性更新。

繼Internet Explorer（IE）瀏覽器在今月15日正式退役後，微軟（Microsoft）早前亦宣佈，Windows 8.1 系統即將於明年全面淘汰，不再提供安全性更新。

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官方表示，從2023年1月10日開始，微軟不再提供Windows 8.1的技術支援，以及軟件更新，建議用戶盡快升級。相比起Windows 7有提供付費延期，微軟則強調Windows 8.1不會有相同服務。

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Windows 8.1是微軟在2013年推出的版本，在Windows 7、10 之間推出。然而，Windows 8.1不太受到消費者歡迎。根據《Statcounter》數據顯示，全球只有3.09% 設備仍使用Windows 8.1，比例甚至低於更舊版本的Windows 7（13.03%）。

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責任編輯：廖淑瑩

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