【消費優惠】恒隆推跨商場電子抽獎活動 消費每滿300元即可獲一次抽獎機會 獎品包括200萬hello積分、iPhone 13 Pro

恒隆地產（00101）為了讓顧客獲得更滿足的消費體驗及鼓勵市民消費提振經濟，宣布將於 7 月 1 日起推出「消費有賞•不停抽獎」電子抽獎活動。顧客於恒隆旗下商場每消費滿300元，即可獲得一次電子抽獎機會，每日抽獎上限為十次， 100%中獎率，保證人人有獎。推廣期內新登記之會員更可額外獲得一次電子抽獎機會。 此外，hello 會員以 PayMe from HSBC、Tap&Go「拍住賞」、WeChat Pay HK、BoC Pay、支付寶香港或八達通每消費滿300元更可獲額外200 hello 積分，推廣期內最多可獲贈 5 次額外hello積分，共1,000 hello積分。

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恒隆地產副董事（香港業務總監） 劉靜雅女士表示，在過去兩年，零售及餐飲業因疫情大受打擊，今次隆重推出100%中獎率的「消費有賞•不停抽獎」，希望能刺激市民消費意欲，同時為零售市場注入新動力、新景象，為商戶創造更多商機。隨着防疫及社交距離措施逐步有序放鬆，並配合政府即將發放第二輪消費券，希望活動能夠讓廣大消費者購物同時獲得額外驚喜獎賞，使大家重新感受消費的樂趣，形成消費的良性循環， 一掃疫情帶來的陰霾。

hello會員於7月1日至8月31日「消費有賞•不停抽獎」活動推廣期內，在 Fashion Walk、山頂廣場、雅蘭中心、荷李活商業中心、家樂坊、淘大商場、康怡廣場 以及中環物業，當中包括都爹利街一號、印刷行、樂成行及渣打銀行大廈之商戶累積即日消費每滿300元，並把收據上傳至恒隆商場手機應用程式，即可獲得一次電子抽獎機會，每日抽獎上限為十次。此外，恒隆亦特別推出「hello 會員迎新獎賞」，顧客於推廣期內登記成為「hello 恒隆商場獎賞計劃」會員並參加抽獎更可額外獲得一次電子抽獎機會。

活動獎品非常豐富，將送出超過260,000份總值超過250萬元的獎品及禮遇，100%中獎率，保證人人有份，永不落空。而為了滿足不同消費者的需要，特意挑選多款家電、生活用品和餐飲及購物電子券供顧客抽獎，當中包括頭獎 2,000,000 hello積分、二獎 Apple iPhone 13 Pro 256GB（松嶺綠色)、三獎總值港幣8,000元恒隆電子購物禮券及四獎Dyson二合一甲醛空氣清新機TP09，其他獎品包括任天堂Switch遊戲主機 (OLED 款式) 、Marshall ACTON II 無線音箱、飛利浦HD9252/81 Essential健康氣炸鍋、牛大人私人訂座服務及2位美國特級安格斯120分鐘吃到飽、1,000元百老滙禮物卡，以及100元Decathlon電子券等。

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責任編輯：羅浩濂