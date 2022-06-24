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【網絡安全】Android及iPhone用戶也要小心！　Google警告「駭客軟件」偷密碼、查看訊息

科技 18:10 2022/06/24

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黑客會透過傳送廣告連結，引誘用戶下載特定App，甚至可能切斷手機網絡，再以SMS短訊發送連結，指必須安裝特定App才能恢復網絡，以此進行入侵。

網絡攻擊層出不窮，Google在最新一篇網誌中發出警告，指控來自意大利的軟件公司RCS Lab疑似透過間諜軟件，入侵Android及iPhone手機，懷疑為特定組織監控政客、記者與人權工作者。

【網絡安全】旅行網絡犯罪興起 黑客盜竊里數獎勵積分

網誌指出，意大利、哈薩克都發現受害者，且橫跨Android與iOS兩大手機平台。黑客會透過傳送廣告連結，引誘用戶下載特定App，甚至可能切斷手機網絡，再以SMS短訊發送連結，指必須安裝特定App才能恢復網絡，以此進行入侵。Googele又發現，黑客會偽裝成通訊軟件，像是Facebook、WhatsApp、Instagram等，更有偽裝成三星App的案例。

【網絡安全】憂密碼安全性薄弱 報告：65%企業願意採用「無密碼認證」

藉MDM入侵iPhone

由於iPhone無法安裝apk載入第三方程式，因此黑客會由MDM或網站，以分配專用 App的方法入侵iPhone。

Google表示，已經通知所有Android受害者，並修改了Google Play的相關規範；至於蘋果則向《TechCrunch》證實，已撤銷有關於是次間諜軟件的帳號與授權。不過具體受害者人數，目前仍無法得知。至於被指控的RCS Lab則澄清，產品都符合歐洲的相關標準。

【網絡攻擊】伊朗發起網絡釣魚攻擊 以色列高官成主要目標

責任編輯：廖淑瑩

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