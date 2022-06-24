【ET講股通】梁耀康：三強板塊（附time code）（第二版︰加入文字內容）

聯儲局主席鮑威爾周四再向國會聽證會作供，強調無條件抗擊高通脹，美股三大指數收升。港股今日乘勢明顯反彈，恒指尾市升約400點，科指亦暫升4%，見4843點。汽車股及生科股齊炒上，理想汽車 （02015） 升7%、小鵬汽車 （09868） 升8%、藥明生物 （02269） 升近一成。阿里巴巴 （09988） 亦升逾5%。大市可留意哪三強板塊？獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分於《ET講股通》為你分析。

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00：16 - 港股今日市況速覽

00：26 - A股續強帶動港股 鮑威爾強調無條件抗擊高通脹

03：05 - 恒指突破阻力 先上望22500點

03：30 - 大型科技股及生科股勢強 阿里巴巴 （09988） 短期刺激因素多看好

04：55 - 跑出板塊一：醫療生科股 愛康醫療 （01789） 升兩成、微創醫療 （00853） 憧憬分拆

08：37 - 跑出板塊二：光伏股 協鑫新能源 （00451） 勢強、協鑫科技 （03800） 破阻力

10：25 - 跑出板塊三：家電股 海爾智家 （06690） 受惠谷消費

12：40 - 體育用品股可留意李寧 （02331） 、特步國際 （01368）

14：38 - 燃氣股可選新奧能源 （02688） 上望140元阻力位

15：18 - 潛力股推介：金蝶 （00268）

18：05 - 燃油車股吉利 （00175） 表現佳 新能源車股續可睇好

18：55 - 內險股受惠A股向上趨勢 中國人壽 （02628） 回勢回勇

19：42 - 觀眾問股：美國加息後怎部署？ 收息股受壓

19：54 - 中電 （00002） 未知會否減派息？

21：40 - 領展 （00823） 值得長期留意

22：48 - 長江基建 （01083） 連續廿多年增加派息 趁調整買入

23：39 - 觀眾問股：點角騰訊 （00700） 咁牛皮？

24：35 - 阿里巴巴 （09988） 有螞蟻獲發牌憧憬 短期料有支持

26：05 - 美團 （03690） 增長前景較佳 有貨可先持有

27：25 - 比亞迪 （01211） 入場貴 小鵬 （09868） 等回調再買 理想 （02015） 勢強續可留意

31：42 - 港股收市市況速報

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*重溫【開市追揸沽】「618」後科技股躺平？美國經濟衰退風險多大*

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恒指全日升445點，收報21719點，主板總成交1,484億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股表現理想，主因兩點：一、A股繼續走強；二、外圍造好，儲局主席鮑威爾重申遏抑通脹，與市場預期相符。大中型科技股表現理想，阿里巴巴 （09988） 升5.5%，表現明顯優於被股東減持的京東 （09618） 、美團 （03690） 。

恒指突破早前阻力，初步上望22500點。三板塊表現強勢：

一、醫療生科股：愛康醫療 （01789） 升24.1%，心通醫療 （02160） 升23.4%，當中可留意愛康醫療、微創醫療 （00863） 。但要留意，此板塊波幅較大。

二、光伏股：首選協鑫新能源 （00451） 、協鑫科技 （03800） ，股價走勢皆破頂，無蟹貨，利股價續向上。洛玻 （01108） 亦可留意，但波幅大不容忽視。

三、家電股：主要受惠內房銷售改善。首選海爾智家 （06690） 。

此外，體育用品股亦可留意，首選李寧 （02331） 、特步 （01368） 。燃氣股亦可留意，如新奧燃氣 （02688） 。

現階段選股，宜揀破位向上者。

潛力股可吼金蝶國際 （00268） ，股價升9.5%至18.64元，上望22、23元。

汽車股繼續有好表現，但部分衝高回落，零部件股亦回軟。內險股亦可留意。

【「ET講股通」問股環節，包括︰中電、領展、長建、騰訊、阿里、小鵬汽車。立即觀看】

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