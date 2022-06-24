  • 30°C
香港時間 : 2022624日 (五) 20:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ET講股通】梁耀康：三強板塊（附time code）（第二版︰加入文字內容）

股市 19:32 2022/06/24

分享：

分享：

聯儲局主席鮑威爾周四再向國會聽證會作供，強調無條件抗擊高通脹，美股三大指數收升。港股今日乘勢明顯反彈，恒指尾市升約400點，科指亦暫升4%，見4843點。汽車股及生科股齊炒上，理想汽車 （02015） 升7%、小鵬汽車 （09868） 升8%、藥明生物 （02269） 升近一成。阿里巴巴 （09988） 亦升逾5%。大市可留意哪三強板塊？獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分於《ET講股通》為你分析。

Time code
00：16 - 港股今日市況速覽
00：26 - A股續強帶動港股   鮑威爾強調無條件抗擊高通脹
03：05 - 恒指突破阻力  先上望22500點
03：30 - 大型科技股及生科股勢強   阿里巴巴 （09988） 短期刺激因素多看好
04：55 - 跑出板塊一：醫療生科股 愛康醫療 （01789） 升兩成、微創醫療 （00853） 憧憬分拆 
08：37 - 跑出板塊二：光伏股 協鑫新能源 （00451） 勢強、協鑫科技 （03800） 破阻力
10：25 - 跑出板塊三：家電股 海爾智家 （06690） 受惠谷消費
12：40 - 體育用品股可留意李寧 （02331） 、特步國際 （01368）
14：38 - 燃氣股可選新奧能源 （02688） 上望140元阻力位
15：18 - 潛力股推介：金蝶 （00268）
18：05 - 燃油車股吉利 （00175） 表現佳  新能源車股續可睇好
18：55 - 內險股受惠A股向上趨勢   中國人壽 （02628） 回勢回勇
19：42 - 觀眾問股：美國加息後怎部署？  收息股受壓 
19：54 - 中電 （00002） 未知會否減派息？   
21：40 - 領展 （00823） 值得長期留意
22：48 - 長江基建 （01083） 連續廿多年增加派息  趁調整買入
23：39 - 觀眾問股：點角騰訊 （00700） 咁牛皮？
24：35 - 阿里巴巴 （09988） 有螞蟻獲發牌憧憬  短期料有支持
26：05 - 美團 （03690） 增長前景較佳  有貨可先持有
27：25 - 比亞迪 （01211） 入場貴 小鵬 （09868） 等回調再買 理想 （02015） 勢強續可留意
31：42 - 港股收市市況速報  

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

立即收看：https：//video.hket.com/video/3285258

*重溫【開市追揸沽】「618」後科技股躺平？美國經濟衰退風險多大*

 

------

恒指全日升445點，收報21719點，主板總成交1,484億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股表現理想，主因兩點：一、A股繼續走強；二、外圍造好，儲局主席鮑威爾重申遏抑通脹，與市場預期相符。大中型科技股表現理想，阿里巴巴 （09988） 升5.5%，表現明顯優於被股東減持的京東 （09618） 、美團 （03690）

恒指突破早前阻力，初步上望22500點。三板塊表現強勢：

一、醫療生科股：愛康醫療 （01789） 升24.1%，心通醫療 （02160） 升23.4%，當中可留意愛康醫療、微創醫療 （00863） 。但要留意，此板塊波幅較大。

二、光伏股：首選協鑫新能源 （00451） 、協鑫科技 （03800） ，股價走勢皆破頂，無蟹貨，利股價續向上。洛玻 （01108） 亦可留意，但波幅大不容忽視。

三、家電股：主要受惠內房銷售改善。首選海爾智家 （06690）

此外，體育用品股亦可留意，首選李寧 （02331） 、特步 （01368） 。燃氣股亦可留意，如新奧燃氣 （02688）

現階段選股，宜揀破位向上者。

潛力股可吼金蝶國際 （00268） ，股價升9.5%至18.64元，上望22、23元。

汽車股繼續有好表現，但部分衝高回落，零部件股亦回軟。內險股亦可留意。

【「ET講股通」問股環節，包括︰中電、領展、長建、騰訊、阿里、小鵬汽車。立即觀看

香港經濟日報集團免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，香港經濟日報集團概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約、招攬、邀請、誘使、任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與香港經濟日報集團無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表香港經濟日報集團之立場。講者會有買賣。

欄名 : ET講股通

相關文章

期指結算前積極轉倉 日升日跌點解讀
2022/06/23
期指結算前積極轉倉 日升日跌點解讀
未來3年盈利及派息有增長 中國海外發展（00688）逾5厘息可吸
2022/06/23
未來3年盈利及派息有增長 中國海外發展（00688）逾5厘息可吸
浙江世寶1057急升2成仲有水位？ 石Sir剖析阻力位
2022/06/23
浙江世寶1057急升2成仲有水位？ 石Sir剖析阻力位
華潤醫療（01515）受惠國策 突破阻力目標價速睇
2022/06/23
華潤醫療（01515）受惠國策 突破阻力目標價速睇
【石Sir午市閒談】今日推介敏實集團、旭輝控股、東方航空
今日
【石Sir午市閒談】今日推介敏實集團、旭輝控股、東方航空

你可能感興趣

期指結算前積極轉倉 日升日跌點解讀
14:33 2022/06/23
期指結算前積極轉倉 日升日跌點解讀
未來3年盈利及派息有增長 中國海外發展（00688）逾5厘息可吸
15:21 2022/06/23
未來3年盈利及派息有增長 中國海外發展（00688）逾5厘息可吸
浙江世寶1057急升2成仲有水位？ 石Sir剖析阻力位
18:35 2022/06/23
浙江世寶1057急升2成仲有水位？ 石Sir剖析阻力位

最新專欄文章 更多

【ET講股通】梁耀康：阿里巴巴的新一頁（附time code）（第二版︰加入文字內容）
2022/06/23
【ET講股通】梁耀康：阿里巴巴的新一頁（附time code）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】孫運喜：聚焦鮑威爾（附time code）（第二版︰加入文字內容）
2022/06/22
【ET講股通】孫運喜：聚焦鮑威爾（附time code）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】孫運喜：輪流頂（附time code）（第二版︰加入文字內容）
2022/06/21
【ET講股通】孫運喜：輪流頂（附time code）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康：炒個別板塊（附time code）（第二版︰加入文字內容）
2022/06/20
【ET講股通】梁耀康：炒個別板塊（附time code）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康：醫藥股發威（附time code）（第二版︰加入文字內容）
2022/06/17
【ET講股通】梁耀康：醫藥股發威（附time code）（第二版︰加入文字內容）
投資推介 市場動向 心通醫療—B（02160） 海爾智家（06690） 京東集團—SW（09618） 減持 分拆 新能源 收息股 派息

上一篇文章

【億萬富翁】中國神秘女富豪「一炮過」付6.6億買歐洲超級豪宅　內媒抽絲剝繭料與這位科網富豪有關？

下一篇文章

【H&M】受內地封關和抵制影響　H&M上海旗艦店倒閉
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【開市9點半】蔚來總部測試車意外釀兩死　快狗打車今掛牌攻略
【開市9點半】蔚來總部測試車意外釀兩死　快狗打車今掛牌攻略
【美股期貨】美滙失104關　道指期貨升226點　納指期貨升1%（不斷更新）
【美股期貨】美滙失104關　道指期貨升226點　納指期貨升1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期轉跌45點　阿里美股續升（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期轉跌45點　阿里美股續升（不斷更新）
【SWIFT】劉應彬：金管局有方案應對香港被剔出SWIFT系統　香港會被保障
【SWIFT】劉應彬：金管局有方案應對香港被剔出SWIFT系統　香港會被保障
【恒指夜期+北水】北水吸資30億買車股　理想再獲加倉9億　恒指夜期升49點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水吸資30億買車股　理想再獲加倉9億　恒指夜期升49點（不斷更新）
【零售股】周大福控股向佐丹奴提全購要約、擬維持上市地位　佐丹奴大升17%、第二大股東David Webb籲反對
【零售股】周大福控股向佐丹奴提全購要約、擬維持上市地位　佐丹奴大升17%、第二大股東David Webb籲反對
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款