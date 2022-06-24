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【大停電】中電股價終止14連跌、微升0.3%　發言人：目標28日或之前完成另外兩組高壓電纜鋪設及通電

股市 16:38 2022/06/24

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【大停電】中電股價終止14連跌　發言人：目標28日或之前完成另外兩組高壓電纜鋪設及通電

中電 （00002） 股價連跌14日後，周五終止跌回升，收市微升0.3%，報65.2元。中電發言人表示，對於電纜橋起火事故，工程人員已完成第一組13.2萬伏特高壓電纜的鋪設工作，並於周五凌晨3時正式通電，通電後，能加強區內電網的供電能力，提高供電的穩定性。

花旗劉顯達拆解電纜大火「燒不掉」中電盈利和派息【下一頁】

中電發言人稱，另外兩組高壓電纜，中電目標爭取在下周二（28日）或之前完成鋪設及通電。

中電：繼續密切監察區內的用電情況

中電發言人再次對受影響客戶深表歉意，並感謝他們的諒解，強調會繼續密切監察區內的用電情況，在有需要時作出調配。

元朗大棠路一帶電力供應於周四晚上8時左右出現電力不穩，約1.3萬戶供電受影響，中電向相關客戶致歉。中電發言人表示，經緊急調動電力供應後，約6,000客戶於10分鐘內恢復供電，餘下約7,000客戶於8時30分恢復供電。經初步調查，相信事故與6月21日元朗電纜橋起火有關，復修工作進行期間，區內供電系統有可能出現不穩定情況。

相關文章：【大行報告】中電連串負面消息湧現　美銀再削中電目標價7%

相關文章：【大停電】中電：不會就電纜起火原因作任何揣測　中電股價13連跌、現價股息率升至4.7厘（第三版）

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港股 中電控股（00002） 電力 中電 元朗

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