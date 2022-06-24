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日本5月通脹按年增2.1% 能源及食品價格上升推高

環球經濟金融 15:29 2022/06/24

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全球經濟深受通貨膨脹高企影響，日本政府最新公布的數據顯示，當地5月通脹率按年增長2.1%，連續兩個月超越日本央行的預期目標。數據反映，能源及食品價格高企為通脹率上升原因。

日圓貶值成本飆升 日百圓商店或要加價？ 【下一頁】

日本政府周五（24日）公布5月核心消費者物價指數，按年上升2.1%，連續兩月高於央行設立的通脹目標水平。排除價格易波動食品後，日本更是連續9個月出現通脹。共同社指出，由成本推動的通脹未見緩和，加上日圓大幅貶值勢再加劇通脹。

數據顯示，5月能源價格按年增加17.1%，煤油及汽油分別上升25.1%及13.1%。剔除易腐爛食品後，日本食品價格增加2.7%，為近7年來增幅最快。當中，薯條及漢堡包的升幅最為顯著。總務省指出，低流動電話數據費用對指數影響持續減弱亦是通脹上升成因之一。

最新全球最宜居城市排名出爐 大阪成前十唯一亞洲城市 【下一頁】

日本第一生命保險資深經濟分析師Yoshiki Shinke表示，政府補貼可能有助控制能源價格，但食品價格未來數月將持續上升。Yoshiki Shinke指價格高企不利消費，一旦新冠疫情引發的經濟復甦紅利消失，屆時將重擊經濟。

日本央行維持超低利率政策，相信現時由成本驅動的通脹只是過渡性，一直未如歐美國家央行加息抗衡通脹。然而，日圓表現持續疲弱，日央行面對的加息壓力漸變沉重。

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責任編輯：吳漢培

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