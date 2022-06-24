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【消費情報】千色匯 x The French Girl個人藝術展 送出3枚活動限定動態NFT 消費滿指定金額換限量數碼產品

理財智慧 16:14 2022/06/24

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荃灣千色匯及元朗千色匯（KOLOUR）宣布，將於於7月12日至9月11日期間，特別邀請著名法國NFT（非同質化代幣）藝術家The French Girl（Caroline Tronel），策展首個商場聯乘個人NFT藝術展，以其標誌性作品Double Shining Heart為主題，破天荒結合新興藝術NFT與傳統展覽，引領大家踏上一場融合虛幻與現實的NFT想像之旅，商場更特別打造揉合The French Girl專長之街頭塗鴉畫風的法式夏日遊樂園，供大家打卡留念。

此外，商場邀請The French Girl特別為是次活動獨家創作3個動態NFT，讓顧客有機會親身參與數碼藝術品收藏。而於場內消費滿指定金額，即可換領The French Girl Double Shining Heart法式兼玩味爆燈的限量版精品，包括潮人必備藍牙喇叭及玩味藍牙摺疊鍵盤。是次活動更增設尋寶遊戲，只要在商場不同樓層掃瞄不同QR code，集齊圖案，即可免費獲得活動限量手機架。

【溫股知新】山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識

居港6年的著名法國NFT藝術家The French Girl（Caroline Tronel）曾獲邀參與多個文藝界盛事如 Le French May（法國五月藝術節）及Digital Art Fair Asia 2021等，其代表作是象徵愛的重疊心形圖案。於是次與KOLOUR的首個商場聯乘個人展，她創新地揉合中國文字雙喜元素與西方愛的象徵––重疊心形圖案，創造中西合壁的『囍』《Double Happiness》的現代藝術，並以大熱的NFT動態影像作媒介發布其代表作「重疊心形圖案」（Double Shining Heart）作品，以及其特別為是次展覽獨家創作和首次公開面世的動態表情NFT作品，把其主題訊息——愛與正能量，以數碼形式傳播開去，而部分作品更破格以輕鋁物料製作出實體畫作，破天荒結合新興藝術NFT與傳統展覽，引領大家踏上一場融合虛幻與現實的NFT想像之旅。

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KOLOUR展覽場地還原The French Girl夢想中的遊樂園場景，以法國街頭塗鴉風格為基調，充滿藝術風格。當中荃灣千色匯最巨型及最吸引目光的作品，莫過於重現在The French Girl曾放置家中，對作者別具意義的彩虹獨角獸，逾2米的彩虹獨角獸曾於疫情期間陪伴作者的創作旅程，配合主題加入常見玩樂設施包括鞦韆、搖搖板等打卡位，希望能為每位觀賞者發放無限溫暖 ; 而元朗千色匯亦放置由The French Girl 設計的至潮玩物滑板，並設置以雙囍為背景的長椅，喻意到場一起打卡的親友和戀人可以時刻分享愛與歡樂。

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於7月12日至9月11日期間，登記為恒基地產旗下手機應用程式H•COINS會員，於荃灣千色匯及元朗千色匯（KOLOUR）消費或參與尋寶遊戲，即有機會將藝術品和精美禮品帶回家。推廣期間，於場內消費最高之3位H•COINS會員，有機會獲贈The French Girl為是次展覽特別設計的限量動態NFT乙個；H•COINS會員於場內以電子消費滿350元即可獲得1枚電子印花，集齊3個印花，即可換領法式兼玩味爆燈的限量版精品1份，包括藍牙喇叭及藍牙摺疊鍵盤。

【延伸閱讀】【消費情報】MOKO新世紀廣場大口仔主題活動 設6大山系露營打卡區 The Point會員消費換領獨家精品

【延伸閱讀】【虛擬經濟】《足球小將》宣布進軍The Sandbox元宇宙 將推出「足球小將LAND」虛擬土地及經典角色NFT

此外，只要登記成為H•COINS會員，並跟H•COINS手機應用程式內的指示，在商場不同樓層掃瞄不同的QR code二維碼，集齊3個圖案，即有機會獲得《「法」現盛夏Double Happiness》限量手機架1個。

【青姐話】風水輪流轉 久旱逢甘露

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責任編輯：嚴浩文

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商場活動 恒基 元朗 荃灣 NFT

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