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【益力多】台灣網友：益力多為何只賣細瓶？　內行透露：不是飲料

商業 16:00 2022/06/24

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近日有台灣網友好奇「為何益力多都不出大瓶裝的？」，並表示100ml根本不夠，旋即引來內行人揭祕。（資料圖片）

益力多（Yakult）最早於1935年在日本生產及銷售，直至1962年進軍台灣，在當地稱為養樂多，1969年進軍香港，1瓶100ml。近日有台灣網友好奇「為何益力多都不出大瓶裝的？」，並表示100ml根本不夠，旋即引來內行人揭祕。

【職場現象】只說廢話不做事？　日本調查：近5成員工指公司聘用太多不擅生產的老員工

事源一名台灣網友在網上發文，指出益力多一瓶100ml，為什麼不出瓶裝600ml，「這樣應該會更多人買吧，還能密封攜帶，還是這樣會壞？ 」

根據益力多官網所詳列的販售商品相關資料，益力多是健康飲品，可維持腸道有益菌平衡，不需一次喝很多瓶。成人一天建議飲用1、2兩瓶即可，兒童則是建議每天1瓶，12個月以下嬰幼兒食用前可先諮詢醫生。

打開後就能喝完

過去曾從事販售益力多的台灣網友則透露，「全世界益力多都是小瓶身，台灣是100ml，日本甚至只有80ml。全世界益力多都有共同的理念，希望大家是為了健康喝，而不是當飲料喝。」

除此之外，維持小瓶裝也是希望消費者打開後就能喝完，以免雜菌在養樂多瓶裡繁殖，破壞其營養成分。

【消費券】6成半市民用消費券於日常開支　一半人用來買非必需品

【糧食供應】全球糧食供應有救？　英國將協助烏克蘭出口逾2千萬噸穀物

責任編輯：李智美

 

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