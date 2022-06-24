【一家四口】亞洲首個戶外城市畫廊 把正能量傳遞給香港人

要觀賞藝術作品，大家通常會想到去畫廊，藝術館等室內觀賞。就算是近年流行的數碼NFT藝術作品，觀者通常也是在室內對著電腦欣賞和進行買賣。本地藝術家辛朝殷先生（Ryan San）就想打破這個局面：「觀賞藝術不一定要在畫廊和藝術館內，室外的空間不是更大更遼闊，更多觀眾嗎？」

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機緣巧合，Asiaray在一次數碼藝術展認識了Ryan後，非常欣賞他的想法，於是一拍即合，聯手打造名為「用心香港」這個亞洲首個戶外城市數碼畫廊的項目計畫。Ryan負責藝術創作而Asiaray則運用旗下各大型戶外電子廣告牌展出，把藝術走出畫廊，帶進香港街頭每一個角落，展現到觀眾眼前。

表達用心香港

今次「用心香港」戶外城市數碼畫廊以推廣本地藝術家、香港運動員、香港地標建築為主題，目的是把正能量傳遞給現時極需要積極信息的香港人。怎樣才能表達「用心香港」呢？事實上，香港從來都不只是一個「地方」，而是一種「精神」。透過捕捉六位香港知名運動員包括羽毛球男子單打代表伍家朗、拳擊運動員曹星如、女子游泳選手歐鎧淳、馬術運動員何誕華、退役游泳代表隊隊員方力申及退役田徑項目傷健運動員蘇樺偉的人生格言：「堅毅」、「轉變·無懼」、「不屈」、「堅決」、「水是終身伴侶」及「謙卑」，辛朝殷用藝術把這份香港精神表達得淋漓盡致。

辛朝殷直言對運動有一種情意結。未成為藝術家前，他曾是甲組排球運動員，手部經常受傷，在運動及藝術的十字路口間，他選擇了藝術。醉心繪畫的他，十多年後仍念念不忘，希望藉藝術彰顯昔日運動時的精神。在創作路上，他不難發覺自己在藝術的堅持和鍛鍊，跟昔日在運動場上的堅毅精神互相吻合。難怪「用心香港」會以香港運動員作為創作藍本。

吸納不同觀眾

從5月31日起，六幅以運動員為主題的數碼藝術品將透過各大型戶外電子廣告牌展出，為期一個月。不過，辛朝殷亦手繪了六幅實體畫，因為他認為，未來的藝術方向不應單一，應該有開放性，能同時包含數碼藝術和傳統藝術，這樣才夠廣夠闊，吸納到不同層面的觀眾。實體畫作及主題商品將通過社交平台出售，而六幅NFT藝術作品均於「OpenSea」發售。項目所得收益扣除成本後，部份會善心回饋眾運動員指定的團體及院校，以繼續支持香港運動員和藝術家。

「用心香港」這項目，在藝術層面上，不僅打破傳統畫展的界限，讓藝術游走香港每一個角落。在商業角度看，亦開創廣告業界運用NFT新科技，這不但為戶外廣告媒體增添藝術價值；亦有助將香港建構成充滿藝術氛圍的國際大都會呢！

撰文：馬漪楠

浸大英國語文學士及藝術行政管理碩士，行政長官卓越教學奬得主。前培正中學英文科副主任，35歲提早退休。

＊以上內容輯錄自第763期《一家四口 離家出走》

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責任編輯：羅浩濂