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【猴痘症】世衛擬列公共衞生突發事件 或改名免污名化

環球社會熱點 17:05 2022/06/24

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全球確診猴痘症病例持續增加，世衛積極關注猴痘疫情。世衛突發事件委員會周四（23日）首次就猴痘疫情召開會議，最快周五（24日）宣佈是否將猴痘列為國際關注的公共衞生突發事件。總幹事譚德塞指，猴痘人傳人程度可能被嚴重低估。

新加坡南韓首錄猴痘症確診 同為輸入個案（第二版） 【下一頁】

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）於會議前表示，自5月以來，世衛接獲全球48個國家逾3,200宗猴痘症確診及1宗死亡報告，患者主要是男同性戀者，以及最近有新或多個性伴侶的人。

譚德塞認為，猴痘人傳人的嚴重程度或被低估，猴痘流行地區的疫情亦絕不能忽視。他指中非地區至今錄得1,500宗懷疑病例及70宗死亡個案， 集中在剛果民主共和國，又稱尼日利亞女性受感染比例較其他地方高。

譚德塞指全球對非洲猴痘情況理解甚少，當地猴痘病例、病毒分支可能不同，因此有必要理解傳播情況。他呼籲各國必須保持警剔，加強追蹤、檢測及基因排序工作，並落實預防及感染控制措施。

英研究：新冠疫苗助全球減少近2,000萬人死 【下一頁】

譚德塞指，世衛必須果斷解決猴痘污名化問題，減少歧視及散播錯誤信息。

世衛最快周五（24日）決定是否列猴痘為公共衞生突發事件，或為猴痘症改名。

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責任編輯：郭麗明

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