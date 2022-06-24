【旅遊商機】後疫時代Klook雙引擎發展　平台總預訂量升2至3成

疫情下旅遊業大受打擊，但香港踏入後疫時代，似有復常之勢。本來於國際零售品牌工作多年的岑皓祺（Kenny），今年初加入旅遊平台Klook，成為香港區總經理。他轉變跑道進入新行業面對新挑戰，作為香港人，希望做香港品牌，打入國際市場。

Kenny接受本報專訪時指出，過去從事零售業，至今加入旅遊體驗行業，同樣是面對消費者，分別是之前賣實體產品，現在經平台推服務，共同之處是必須了解消費者的特性，研究一段時間後明白到，「香港人是全球改變習慣最快的前三位」。

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談及了解消費者的需求，他認為數據分析和研究尤為重要，並指出，網上有很多用戶瀏覽趨勢的數據，只要密切留意大環境的變動，有助提供最適切的服務。

數據分析研究 了解顧客需求

他舉例，西九一帶自M+和香港故宮文化博物館開放後，鄰近餐廳預訂量隨之急增。作為旅遊平台，可發掘更多相關服務、體驗予港人。

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數據又揭示，港人是全球數一數二最會留意時事。他指早前日本宣布放寬旅客入境限制，1小時內有關來往日本的機票、住宿的搜尋量，急升幾十倍。但當日本政府其後公布，只放寬小型旅行團後，日本相關的搜尋即時下跌，轉為搜尋東南亞或歐洲等地。

他稱，現時平台提供多元的本地遊服務，商戶數目呈4位數字升幅，包括美容及水療、各類型的工作坊、水上運動、導賞服務、餐廳優惠等；當中以工作坊的數目已達70至80個。他強調工作坊重量重質，希望經平台預訂的服務，都有一定的品質保證，團隊更會親自嘗試和參與，確保服務達一定水平。

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疫下預訂量仍見增長，Kenny分析3大致勝策略：

1.服務及產品具彈性

很多本地消費者在疫情之後，頗為擔心「世事多變」，希望生活娛樂也更有彈性。平台提供的產品和服務要比過往更彈性，可以讓顧客在更短時間才作決定、預訂服務。

2. 着重服務細節

疫情多變，各地防疫政策也不時改變，密切監察變化，及時更改產品細節及資訊，甚為重要。並舉例，將要留意的事宜、法規及守則加載至產品資訊中，客人只需詳閱平台上提供的指引，便可減省四出找資料的時間，減少擔心之餘，也可好好享受快樂時光。

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3.憑數據分析趨勢

疫下出現更多難料的變動，善用更多數據分析各個產品的需求或市場趨勢，設計較符合顧客要求的服務。例如，數據分析後發現，港人最近期望到訪日本或泰國時，能夠獲得深度旅遊體驗。

記者：馬意文