【科技一周回顧】iOS 16可直接跳過CAPTCHA認證　Alexa未來可模仿用戶熟悉的聲音

不少網站為確保用戶賬號安全，都會加入「驗證碼」（CAPTCHA）測試，確保使用者並非機械人。然而，CAPTCHA認證的過程頗為煩瑣，有時需輸入字母組合，有時要點擊交通燈圖片等。據外媒《Engadget》報道，即將推出的iOS 16內置「自動驗證」（Automatic Verification）功能，可直接跳過「我不是機械人」驗證。