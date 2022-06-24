  • 30°C
香港時間 : 2022624日 (五) 20:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【科技一周回顧】iOS 16可直接跳過CAPTCHA認證　Alexa未來可模仿用戶熟悉的聲音

科技 20:00 2022/06/24

分享：

分享：

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

  • 不少網站為確保用戶賬號安全，都會加入「驗證碼」（CAPTCHA）測試，確保使用者並非機械人。然而，CAPTCHA認證的過程頗為煩瑣，有時需輸入字母組合，有時要點擊交通燈圖片等。據外媒《Engadget》報道，即將推出的iOS 16內置「自動驗證」（Automatic Verification）功能，可直接跳過「我不是機械人」驗證。

【我不是機械人】iOS 16內置「自動驗證」功能　可直接跳過CAPTCHA認證

【蘋果動向】手錶都可以看YouTube　WatchTube正式登陸Apple Watch

  • 亞馬遜（Amazon）早前表示，正為語音助理Alexa研發複製人聲的功能，未來Alexa可以應用家要求改變預設的機器人聲，換成用戶已故親友聲音來提供服務。

【Amazon】Alexa料有新功能　裝置未來可模仿用戶熟悉的聲音

【AI爭議】微軟限制人臉識別工具Azure Face　取消情緒識別功能存取權限

  • 除了Sony的PS5「一機難求」，缺貨潮似乎蔓延至周邊設備。最近微軟的Xbox控制器在歐洲多國已經售罄，而微軟也承認因供應鏈中斷，導致Xbox控制器出現短缺。

【遊戲熱話】不只PS5！　Xbox控制器於歐洲多國出現缺貨

【遊戲熱話】Switch手掣有缺陷？　英調查：4成用家指「Joy-Con」出現飄移

【遊戲熱話】任天堂Switch Online App停止支援iOS13　多款iPhone受影響

  • Meta、微軟（Microsoft）、英偉達（NVIDIA）、高通（Qualcomm）、和Epic Games等科技公司，合組「元宇宙標準論壇」（Metaverse Standards Forum, MSF），以促進行業標準的發展。

【元宇宙】Meta 夥微軟等科技巨頭　合組「元宇宙標準論壇」

【Meta】Facebook Pay改名Meta Pay　朱克伯格冀錢包增通用性

責任編輯：廖淑瑩

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文
電玩手遊 手機Apps 移動裝置 科技產品 朱克伯格 語音助理 任天堂 Microsoft 機械人 iOS

下一篇文章

【Google】瀏覽更方便　Chrome為iPhone及iPad增添多項功能
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【家居科技】家居虛擬化更精準　IKEA推IKEA Kreativ功能
【家居科技】家居虛擬化更精準　IKEA推IKEA Kreativ功能
【蘋果動向】手錶都可以看YouTube　WatchTube正式登陸Apple Watch
【蘋果動向】手錶都可以看YouTube　WatchTube正式登陸Apple Watch
【3D打印】3D打印火箭Terran-1送抵發射站　料最快下月發射
【3D打印】3D打印火箭Terran-1送抵發射站　料最快下月發射
【遊戲熱話】任天堂Switch Online App停止支援iOS13　多款iPhone受影響
【遊戲熱話】任天堂Switch Online App停止支援iOS13　多款iPhone受影響
【Windows】微軟發出最新通知　一款Windows系統明年起全面淘汰
【Windows】微軟發出最新通知　一款Windows系統明年起全面淘汰
【醫療科技】大學研發「半機械蝗蟲」　能識別不同類型癌細胞
【醫療科技】大學研發「半機械蝗蟲」　能識別不同類型癌細胞
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款