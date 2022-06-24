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俄民眾扮澤連斯基整蠱JK羅琳 稱準備發射「索命咒」導彈

環球社會熱點 14:40 2022/06/24

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俄羅斯Vovan與Lexus兩名男生因玩整蠱電話聞名，受害者包括英國首相約翰遜及哈里王子等名人。二人近日更冒充烏克蘭總統澤連斯基，致電英國著名系列小說《哈利波特》作家JK羅琳，開玩笑指烏克蘭軍隊正在導彈上，寫上書中的「索命咒」。

烏克蘭終成歐盟候選國 澤連斯基：「一場勝利」 【下一頁】

Vovan與Lexus冒認澤連斯基（Volodymyr Zelensky），致電JK羅琳（JK Rowling），通話時間長達12分鐘。兩人在影片中戲稱，已命令烏軍在烏東地區發射的導彈上，刻上索命咒「Avada Kedavra」，並詢問羅琳意見。羅琳回應指，非常喜歡這個笑話。

二人組其後又再表示是羅琳的粉絲，並稱出於好奇詢問，《哈利波特》角色鄧布利多是否是同性戀者，更強調自己不會告知任何人。羅琳微笑著回應指，自己早在2007年時說過，鄧布利多是同性戀者。

Vovan與Lexus過去整蠱個案

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目前尚未清楚兩人何時致電羅琳，但已將對話內容影片上載到YouTube。羅琳發言人批評，類似整蠱令人反感。發言人透露，當時有人致電羅琳，希望和她討論烏克蘭地區的慈善工作，支援當地受影響的兒童及家庭，並指影片曾被修剪，對話內容亦被扭曲。

立陶宛批俄稱飛地被封鎖講大話 已準備應對俄報復 【下一頁】

Vovan與Lexus二人組之前曾整蠱多位名人，包括英國哈里王子（Prince Harry）、英國首相約翰遜（Boris Johnson）及英國安全部長華萊士（Ben Wallace）等。兩人曾被懷疑是俄羅斯特工，雖然兩人否認，但表明不會整蠱俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）。

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責任編輯：李俊儀

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