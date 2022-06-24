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【新股IPO】軟銀孫正義重申Arm或在納斯達克上市　強調無意退下火線、笑言「只有我的頭髮在退後」

新股IPO 14:14 2022/06/24

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【新股IPO】軟銀孫正義重申Arm或在納斯達克上市　強調無意退下火線、笑言「只有我的頭髮在退後」

軟銀集團（日：9984）創始人兼行政總裁孫正義周五據報出席股東大會時重申，軟銀旗下芯片設計部門Arm最有可能在納斯達克上市，但同時強調尚未做出任何決定。

孫正義表示：「Arm 的大多數客戶都位於矽谷，而且美國股市很想持有Arm。」孫正義又補充，還有人要求Arm到倫敦上市，但沒有說明集團是否正在考慮將 Arm 在倫敦二次上市。

孫正義：仍然適合擔任軟銀領袖 自己充滿熱情、信心和夢想

創立公司 40 多年後，孫正義堅稱自己仍然適合擔任軟銀的領袖之一，並開玩笑說，即使他不能再在高爾夫球場上開得那麼遠，他仍然不會輸掉比賽。孫正義表示：「我仍然充滿熱情、信心和夢想」，又笑言「只有我的頭髮在退後」。

對軟銀而言，Arm是一個重要的籌募資金來源，軟銀此前已為Arm 的股票借款 80 億美元，此外還賣出部分阿里巴巴 （09988） 持股，以支持買入Arm。

引用日本諺語 呼籲股東從長遠角度看待軟銀

孫正義面臨來自軟銀股東的壓力，因為隨著投資目標下降和利率上升，孫正義一向青睞的高增長股票的估值節節下降，軟銀的願景基金部門在 5 月份報告了創紀錄的虧損。自去年的年度股東大會以來，軟銀股價已下跌約三分之一。

孫正義呼籲股東從長遠角度看待公司，又引用日本諺語表示：「桃子和栗子成長需要三年，柿子需要八年，水果也需要這麼長時間。」孫正義稱：「我相信，如果你再等 5 到 10 年，就會有美味的東西出現。」

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