【串流平台】廣告方案終出爐　Netflix將推平價方案吸新客

▲ 據外媒報道，Netflix執行長Ted Sarandos證實，平台計劃推出一個比目前基本月費9.99美元（約78.4港元）更低的方案，但會加入廣告，以吸引新用戶。

串流平台競爭激烈，各平台也推出不同方案吸引新用戶。其中傳出會推出平價方案的Netflix，近日終於表態。據外媒報道，Netflix執行長Ted Sarandos證實，平台計劃推出一個比目前基本月費9.99美元（約78.4港元）更低的方案，但會加入廣告，以吸引新用戶。

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雖然《MacRumors》未有在報道說明新方案推出的時間，但據《紐約時報》取得的內部信件顯示，Netflix的目標是在2022年第四季推出廣告方案。目前，Netflix的訂閱方案共有3個，以香港為例，「基本」方案月費為63元、「標準」方案月費為78元，而「高級」月費則為93元。

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打擊共享帳號

除了會有廣告方案，Netflix也在近期的財務會議中指出，經統計後有2.22億付費家庭正在與另外1億個未付費家庭共享帳號，未來將推出新的管制方式。

Netflix在部份南美國家，如秘魯，也已開始試行不同的共享方案，要求只有同住的用戶使用同一個帳號，而住處在其他地方的用戶則需另外付費以加入帳號共享，但人數僅限兩名。

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責任編輯：廖淑瑩

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