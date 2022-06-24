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【AML】打擊洗錢及恐怖分子資金籌集修訂條例草案今刊憲　7.16立法會首讀　涉虛擬資產服務和貴金屬及寶石交易商

宏觀解讀 13:44 2022/06/24

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政府今日憲報刊登《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（修訂）條例草案》，以加強香港打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管制度。修訂條例草案將於7月6日提交立法會進行首讀。

政府稱，修訂條例草案旨在訂立虛擬資產服務提供者發牌制度和貴金屬及寶石交易商註冊制度，從而規定這兩個行業須履行打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的法定責任。此外，政府亦會藉此機會處理財務行動特別組織（特別組織）在相互評估報告和其他場合就《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章）提出的雜項及技術事宜。

修訂條例草案要求從事經營虛擬資產交易所的人士必須向證券及期貨事務監察委員會申領牌照，相關人士須符合適當人選準則及遵守打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定和其他規管要求。

而在擬議的貴金屬及寶石交易商註冊制度下，任何人如有意在香港從事貴金屬及寶石業務，均須向海關關長註冊。擬議註冊制度會按交易商是否有意在業務過程中進行涉及12萬元或以上現金交易，把其分為兩個類別。在註冊制度下，進行此類現金交易的交易商須受到打擊洗錢及恐怖分子資金籌集方面的監管。

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