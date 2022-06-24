  • 32°C
香港時間 : 2022624日 (五) 14:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股焦點】FDA禁止萬寶路母企旗下Juul 美國銷售電子煙　涉未能證明產品安全

股市 13:28 2022/06/24

分享：

分享：

【美股焦點】FDA禁止萬寶路母企旗下Juul 美國銷售電子煙　涉未能證明產品安全

美國食品和藥物管理局（FDA）周四正式否決電子煙Juul在美國銷售電子煙設備以及薄荷醇及煙草口味的預裝煙彈的申請，FDA稱，Juul 沒有提供足夠的信息來證明這些產品對任何年齡層均屬安全，而非關注年輕人的使用。

Juul的主要股東、 萬寶路（Marlboro）煙草製造商Altria（美：MO）周三曾跌9.19%，及周四反彈2.43%，收報42.51美元。

Juul：將提出上訴 已提供充足信息數據

Juul 首席監管官Joe Murillo在一份聲明中表示，公司不同意 FDA 的意見，將提出上訴，認為公司提供了基於高質量研究的充足信息和數據來解答該機構提出的疑問。

2020 年，由於憂慮青少年吸食電子煙，FDA 禁止Juul銷售甜味及水果味的電子煙煙彈，但Juul 和其他公司被允許繼續銷售菸草和薄荷味的煙彈，但前提是須接受FDA審查其營銷申請。

Juul 電子煙龍頭地位被取代 料須轉投國際市場

美煙草（美：BTI）和NJOY的電子煙此前獲FDA批准銷售，有外電引述市場調查指，英美煙草公司在 4 月取代 Juul 成為美國電子煙市場龍頭，而去年Juul在美國110億美元的零售市場中佔有 38%的份額。

晨星分析師 Philip Gorham料，Juul 創造價值的唯一機會可能是在國際市場，但預計其他監管機構在限制向未成年人銷售電子煙方面會採取與 FDA 類似的立場。

相關文章：

【電子煙】思摩爾抽升9%　內地統一電子煙交易管理平台周三起運行、市場料未來兩個月將發牌生產

【電子煙】霧芯科技首季收入跌近三成至17億人幣　毛利率跌7.7個百分點至38.3%

零售 薄荷 煙草產品 美股

上一篇文章

【美股期貨】道指期貨升173點　納指期貨升近1%

下一篇文章

比亞迪1211跌極唔落點追入 小鵬汽車9868可炒落後 理想汽車2015可吼咩位入手
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股市況】恒指午後彈高近400點、科指升逾3%　車股生科股炒上　中國宏橋插6%
【港股市況】恒指午後彈高近400點、科指升逾3%　車股生科股炒上　中國宏橋插6%
【恒指夜期+ADR】夜期轉跌45點　阿里美股續升（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期轉跌45點　阿里美股續升（不斷更新）
【零售股】佐丹奴復牌後升兩成、周大福升近3%　周大福控股最多斥逾25億全購佐丹奴、溢價18%　擬維持上市地位
【零售股】佐丹奴復牌後升兩成、周大福升近3%　周大福控股最多斥逾25億全購佐丹奴、溢價18%　擬維持上市地位
【美股期貨】道指期貨升173點　納指期貨升近1%
【美股期貨】道指期貨升173點　納指期貨升近1%
【手機銷售】全球最新暢銷手機榜出爐！蘋果iPhone 包辦頭四位　三星、小米緊隨其後
【手機銷售】全球最新暢銷手機榜出爐！蘋果iPhone 包辦頭四位　三星、小米緊隨其後
【電動車】蔚來測試車從停車場3層衝出地面致兩死　蔚來：屬意外事故、與車輛本身無關
【電動車】蔚來測試車從停車場3層衝出地面致兩死　蔚來：屬意外事故、與車輛本身無關
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款