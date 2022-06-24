▲ 【美股焦點】FDA禁止萬寶路母企旗下Juul 美國銷售電子煙 涉未能證明產品安全

美國食品和藥物管理局（FDA）周四正式否決電子煙Juul在美國銷售電子煙設備以及薄荷醇及煙草口味的預裝煙彈的申請，FDA稱，Juul 沒有提供足夠的信息來證明這些產品對任何年齡層均屬安全，而非關注年輕人的使用。

Juul的主要股東、 萬寶路（Marlboro）煙草製造商Altria（美：MO）周三曾跌9.19%，及周四反彈2.43%，收報42.51美元。

Juul：將提出上訴 已提供充足信息數據

Juul 首席監管官Joe Murillo在一份聲明中表示，公司不同意 FDA 的意見，將提出上訴，認為公司提供了基於高質量研究的充足信息和數據來解答該機構提出的疑問。

2020 年，由於憂慮青少年吸食電子煙，FDA 禁止Juul銷售甜味及水果味的電子煙煙彈，但Juul 和其他公司被允許繼續銷售菸草和薄荷味的煙彈，但前提是須接受FDA審查其營銷申請。

Juul 電子煙龍頭地位被取代 料須轉投 國際市場

英 美煙草（美：BTI）和NJOY的電子煙此前獲FDA批准銷售， 有外電引述市場調查指，英美煙草公司在 4 月取代 Juul 成為美國電子煙市場龍頭，而去年Juul在美國110億美元的零售市場中佔有 38%的份額。

晨星分析師 Philip Gorham料，Juul 創造價值的唯一機會可能是在國際市場，但預計其他監管機構在限制向未成年人銷售電子煙方面會採取與 FDA 類似的立場。

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