【職場現象】只說廢話不做事？　日本調查：近5成員工指公司聘用太多不擅生產的老員工

▲ 早前有日本網上學習APP開發公司對此進行調查，結果發現有49.2%的受訪者認為，公司聘用許多不擅生產的老員工。

「Hatarakanai ojisan」（不工作的大叔）近年成為日本職場熱話，而早前有日本網上學習APP開發公司對此進行調查，結果發現有49.2%的受訪者認為，公司聘用許多不擅生產的老員工。

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常講廢話、放空成通病



網上學習APP開發公司SHIKIGAKU針對聘用人數平均超過300人的大型企業進行調查，主要詢問員工，公司的年長員工是否出現怠惰。調查顯示，有49.7%的員工認為這些年長員工「常常找空檔休息去抽菸或吃東西」、35.3%的員工說他們「整天都在上網」。除此之外，47.3%的員工覺得這些老員工「常講廢話」，更有47.7%的員工說有些人在放空。

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不滿無生產力仍獲加薪



此外，有45%的員工認為，這些人根本「無心工作」；另外41%的人則說即使這些老員工毫無生產力，他們還是會得加薪。對於老員工的工作態度，有6成員工都認為這種員工會對工作環境產生負面影響，因為他們會削弱同事的士氣；而有49%的員工則抱怨，這些老員工反而讓他們的工作量增加。

SHIKIGAKU建議，要避免員工變成偷懶者，企業應根據員工的績效評估（Performance Appraisal）以確定薪金，這將推動老員工以明確的工作動機以獲得更高的薪金。

對於老員工在工作上欠缺動力，英國招聘公司ABL Recruitment建議主管可從兩方面著手。



（1）改變任務分配

讓老員工做新任務，每一個任務都牽涉到員工的能力輸出和成長，而任務完成的結果也涉及公司的整體發展。這種新的任務分配方式，也是一種刺激管理機制，目的是給予員工充分信任，提供充足的學習成長空間，從而為員工、領導者和公司帶來效益。

（2）協助老員工重建工作激情

當老員工有了一定的職級和能力，會一直在原有的業務圈子內徘徊。但在處理新業務的過程中，憑著以往的工作經驗可以令老員工在新業務中充滿激情。既會遇到瓶頸問題，也會找到機遇。

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責任編輯：廖淑瑩

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