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【自動駕駛】SoftBank與美初創合作　配合日政府2025年推自駕車服務

科技 14:15 2022/06/24

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各地都積極測試自動駕駛技術，尤其是5G網絡部署見成熟，更能發揮實際應用，SoftBank(軟銀)就與總部於美國密歇根州的自動駕駛初創May Mobility宣布合作，目標是利用日本SoftBank的5G網絡實現自動駕駛服務。

【電動車】蔚來推新款純電動SUV ES7　迎擊Tesla中國市場競爭

據SoftBank公布指出，日本自動駕駛有望成為新交通基礎設施，可緩解交通擠塞，減少交通事故，亦幫助於人口稀少地區和兒童較少的老齡化社區解決社會問題，而日本政府2021年公佈的公私智能交通系統 (ITS)路線圖亦提及，目標是2025財年在全國各地可實施自動駕駛服務。

【電動車】美國撥款近400億　加設50萬個電動車充電站

作為日本流動網絡服務供應商，SoftBank亦一直研究和開發5G 網絡技術在各行業、企業及政府方面的移動即服務 (MaaS)解決方案，該公司表示，已經與May Mobility在北美及日本共9個城市提供配備其專用自動駕駛套件(Autonomous Driving Kit ：ADK)的自動駕駛汽車服務。自2017年以來，兩家公司已合作向公眾提供了超過315,000次自動駕駛乘車服務。

記者：彭振濠

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