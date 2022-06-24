英保守黨兩席補選全敗 傳統票倉歷史性失守

英國國會兩個選區周四（23日）舉行補選，執政保守黨全數落敗，分別被工黨及自由民主黨取得補選議席，其中一席更是保守黨長年票倉。首相約翰遜選前已表示，即使保守黨補選敗北亦絕不會辭職。

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英格蘭西南部德文郡（Devon）的Tiverton and Honiton及約克郡（Yorkshire）的Wakefield選區周四舉行補選，接替分別因睇色情片及犯性侵罪的保守黨議員國會席位。補選結果顯示，自由民主黨以逾6,000票大比數贏得Tiverton and Honiton席位。選區亦是自1997年創立以來，首次由非保守黨候選人獲勝。

自由民主黨候選人福特（Richard Foord）得勝後表示，民眾透過補選發出明確信息，要求約翰遜（Boris Johnson）立即落台，若他仍然堅持執政，只會帶來更多恥辱及混亂。

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工黨候選人萊特伍德（Simon Lightwood）亦以逾5,000票優勢撃敗保守黨，重奪西約克郡Wakefield議席。萊特伍德表示，結果表明工黨正取得進步，重拾選民信任，社會已準備迎接新開始。工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）稱，補選結果反映保守黨失去民意，民眾認為執政黨江郎才盡。

約翰遜周三（22日）已前往盧旺達（Rwanda）參與英聯邦首腦會議，行前他表示絕不因補選失利而辭職，強調執政黨多數在補選落敗是理所當然的事實。

即使保守黨失去兩席，在國會仍維持大多數議席優勢，惟結果勢削弱約翰遜黨內領導能力。

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責任編輯：郭麗明