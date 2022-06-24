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【英國王室】威廉凱特首幅官方畫曝光 高逾2米

環球社會熱點 13:21 2022/06/24

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英國威廉王子和太太凱特一向被受人關注，兩人首幅官方肖像畫為已於英國的博物館展出。該肖像畫由英國藝術家創作，威廉凱特更親身到博物館看畫。凱特在肖像畫中歐身穿綠色連衣裙，造型更曾被時尚雜誌認為是凱特穿衣風格的重要轉捩點。

英國威廉低調迎40歲生日 首登慈善雜誌封面 【下一頁】

威廉（Prince William）和凱特（Kate Middleton）首副官方肖像畫已於英國劍橋的菲茨威廉博物館（Fitzwilliam Museum）展出，兩人周四（233日）更親身到場為肖像揭幕。該肖像油畫高達2.1米，寬為1.1米，是英國藝術家Jamie Coreth的作品。

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威廉王子在肖像畫中身穿深色西裝，及打藍色領帶。而凱特則身穿澳洲小眾品牌The Vampire's Wife的翠綠色連衣裙，兩人皆眼望遠方。凱特曾在2020年到訪都柏林時穿上該連衣裙，該造型被《Vogue》雜誌認為，是其造型風格的一個重要轉捩點。

英國威廉同仔女合照慶父親節 路易騎膊馬搶鏡  【下一頁】

菲茨威廉博物館發表聲明表示，畫像是受劍橋郡皇室肖像基金會（Cambridgeshire Royal Portrait Fund）2021年時的委託而創作。藝術家選取當地建築作為背景創作靈感，畫像將在博物館中展出3年，但明年會借出給倫敦的國家肖像館（National Portrait Gallery） ，紀念其重開。

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責任編輯：李俊儀

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