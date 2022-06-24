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【消費券】6成半市民用消費券於日常開支　一半人用來買非必需品

商業 12:45 2022/06/24

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約6成半網民表示，第一期消費券用作日常消費，約3成半則用作購買心頭好，而有一半網民更直言因為消費券而購買非必需品。（資料圖片）

第2期消費券最早於8月派發，支付平台更增至6間。隨着暑假將至，各大商戶推出一連串消費券優惠，面對花多眼亂的選擇，市民如何精明消費？

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投資者及理財教育委員會（投委會）早前收集網民意見，發現約6成半網民表示，第一期消費券用作日常消費，約3成半則用作購買心頭好，而有一半網民更直言因為消費券而購買非必需品。投委會提醒大家，消費券要用得其所，切勿衝動消費，並提防墮入相關騙局。

留意4大要點

在消費券的補助下，消費者或更偏向預先享受或體驗相關產品或服務，不知不覺間會透支了未來的還款能力，輕則影響收支預算和儲蓄進度，嚴重者更會負債。精明市民應留意以下有關消費券的要點

1.比較各個平台條款細節

新一期消費券的支付工具平台由4間增至6間，為市民帶來更多選擇。然而，各個平台相繼推出不同優惠「吸客」，容易令市民倉卒作出決定。市民應及早考慮個人需要，細心比較各個電子支付平台的特點和條款細節，例如優惠是否設有指定商戶消費、獎賞名額、最低消費金額、換領期限及使用期限等。

2.小心保護個人資料

決定轉用其他支付工具平台或剛年滿18歲而需要登記消費券計劃的市民，應時刻小心保護個人資料，不應隨便把資料交予第3者。如有需要他人協助登記消費券計劃，只應找可信賴的人士，例如家人或親友協助，以提防騙徒以代為申請電子消費券為由，騙取受害人的個人資料，甚至以此方式轉走其銀行帳戶款項。

3.了解平台退款或換貨手續

部份網上購物平台接受消費券付款，市民應選擇信譽良好的購物平台，也要了解平台退款或換貨手續等。

4.訂立購物清單

提醒自己及家人訂立購物清單，先考慮預算的金額，將需要的物品列為優先購買，有助減少衝動消費。

消費者在收到消費券後，不要急於一次過使用，不妨先制定預算，規劃一下用途，避免影響良好的理財習慣。如果打算購買大銀碼的物品，並使用消費券支付部分金額的話，要先考慮清楚自己的負擔能力，是否可以如期找清餘款等。

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責任編輯：李智美

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